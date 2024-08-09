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Через додаток Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Через додаток Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

09 серпня 2024 р. 14:38

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14:38 Через додаток Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

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14:38 Через додаток Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

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13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

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Через додаток Армія+, який запустили в Україні напередодні, військовим не варто передавати деякі документи. На це є деякі причини.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, в ефірі Ранок.LIVE заявив юрист Тарас Боровський.

Які документи не варто подавати через додаток Армія+

Боровський зазначив, що багато рапортів, які зараз подаються в паперовій формі, можна замінити електронними повідомленнями. 

Проте, юрист рекомендує все ж подавати в паперовому варіанті деякі важливі документи.

За його словами, на папері краще подавати заяви про відпустку, про виплату коштів та про виконання бойових розпоряджень і наказів

Також Боровський зазначив, що надійніше подавати ці документи у двох примірниках, щоб на копії мати відмітку про отримання. Мовляв, у електронному форматі буде важче довести, що ви таки надсилали свій документ.

"Менш важливі документи, яких є дуже багато, можна, знехтувавши юридичною безпекою, подати через Армія+", — підсумував юрист.

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14:34 Фейкові додатки Резерв+ — Міноборони пояснило, як розпізнати підробку

14:32 Український спортсмен Середа вийшов у півфінал на Олімпіаді-2024 зі стрибків у воду

14:31 Коляденко вийшла до півфіналу Олімпіади-2024 — хто став суперницею українки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:24 Вручення повісток на вулицях Одеси — що законно, а що ні

14:17 Прем'єр Саксонії закликав скоротити допомогу Україні

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08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

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