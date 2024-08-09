Через додаток Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Через додаток Армія+, який запустили в Україні напередодні, військовим не варто передавати деякі документи. На це є деякі причини.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, в ефірі Ранок.LIVE заявив юрист Тарас Боровський.

Які документи не варто подавати через додаток Армія+

Боровський зазначив, що багато рапортів, які зараз подаються в паперовій формі, можна замінити електронними повідомленнями.

Проте, юрист рекомендує все ж подавати в паперовому варіанті деякі важливі документи.

За його словами, на папері краще подавати заяви про відпустку, про виплату коштів та про виконання бойових розпоряджень і наказів.

Також Боровський зазначив, що надійніше подавати ці документи у двох примірниках, щоб на копії мати відмітку про отримання. Мовляв, у електронному форматі буде важче довести, що ви таки надсилали свій документ.

"Менш важливі документи, яких є дуже багато, можна, знехтувавши юридичною безпекою, подати через Армія+", — підсумував юрист.