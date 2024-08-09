Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему arrow
Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

9 августа 2024 г. 14:38

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Text

11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Text

11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Через приложение Армия+, которое запустили в Украине накануне, военным не стоит передавать некоторые документы. На это есть свои причины.

Об этом в пятницу, 9 августа, в эфире Ранок.LIVE заявил юрист Тарас Боровский.

Какие документы не следует подавать через приложение Армия+

Боровский отметил, что многие рапорты, которые сейчас подаются в бумажной форме, можно заменить электронными сообщениями.

Однако юрист рекомендует все же представлять в бумажном варианте некоторые важные документы.

По его словам, на бумаге лучше подавать заявления об отпуске, о выплате средств и о выполнении боевых распоряжений и приказов.

Также Боровский отметил, что надежнее подавать эти документы в двух экземплярах, чтобы на копии иметь отметку о получении. Мол, в электронном формате будет труднее доказать, что вы таки присылали свой документ.

"Менее важные документы, которых очень много, можно, пренебрегая юридической безопасностью, подать через Армия+", — подытожил юрист.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:01 В ОВА назвали количество учебных заведений на Харьковщине, которые имеют укрытие

16:01 Лузан и Рыбачок покорили болельщиков во время церемонии награждения на Олимпиаде-2024

15:55 В Винницкой области во время семейного конфликта отец застрелил сына из ружья

15:46 Пожар на Одесчине охватил более 20 га земли — ГСЧС сообщили последствия

15:44 САП через суд проверит законность полученных миллионных доходов главы миграционной службы Киева

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Война на горизонте, а молодежь не идет в армию — странам Европы не хватает бойцов

15:29 Полиция показала первые кадры с места обстрела в Константиновке

15:29 В Константиновке увеличилось количество раненых и погибших — новые данные ГСЧС

15:24 Россияне без логистики — Братчук о значении боев на Курщине в освобождении Крыма

Эксклюзив

15:21 В НАБУ рассказали, сколько коррупционеров было наказано в 2024 году

16:01 В ОВА назвали количество учебных заведений на Харьковщине, которые имеют укрытие

16:01 Лузан и Рыбачок покорили болельщиков во время церемонии награждения на Олимпиаде-2024

15:55 В Винницкой области во время семейного конфликта отец застрелил сына из ружья

15:46 Пожар на Одесчине охватил более 20 га земли — ГСЧС сообщили последствия

15:44 САП через суд проверит законность полученных миллионных доходов главы миграционной службы Киева

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Война на горизонте, а молодежь не идет в армию — странам Европы не хватает бойцов

15:29 Полиция показала первые кадры с места обстрела в Константиновке

15:29 В Константиновке увеличилось количество раненых и погибших — новые данные ГСЧС

15:24 Россияне без логистики — Братчук о значении боев на Курщине в освобождении Крыма

Эксклюзив

15:21 В НАБУ рассказали, сколько коррупционеров было наказано в 2024 году

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

14:38 Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Text

13:00 Резкое повышение тарифов на газ в Украине и захват десятков сел в Курской области — эфир День.LIVE

Text

11:38 Достаточно одного документа — юрист объяснил, как военнообязанным сообщать о бронировании

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины