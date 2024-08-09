Через приложение Армия+ не стоит подавать некоторые документы — юрист объяснил почему

Через приложение Армия+, которое запустили в Украине накануне, военным не стоит передавать некоторые документы. На это есть свои причины.

Об этом в пятницу, 9 августа, в эфире Ранок.LIVE заявил юрист Тарас Боровский.

Какие документы не следует подавать через приложение Армия+

Боровский отметил, что многие рапорты, которые сейчас подаются в бумажной форме, можно заменить электронными сообщениями.

Однако юрист рекомендует все же представлять в бумажном варианте некоторые важные документы.

По его словам, на бумаге лучше подавать заявления об отпуске, о выплате средств и о выполнении боевых распоряжений и приказов.

Также Боровский отметил, что надежнее подавать эти документы в двух экземплярах, чтобы на копии иметь отметку о получении. Мол, в электронном формате будет труднее доказать, что вы таки присылали свой документ.

"Менее важные документы, которых очень много, можно, пренебрегая юридической безопасностью, подать через Армия+", — подытожил юрист.