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Арахамія пояснив, чому важливо взяти всіх чоловіків на облік та скільки осіб досі не встановили

Арахамія пояснив, чому важливо взяти всіх чоловіків на облік та скільки осіб досі не встановили

23 лютого 2024 р. 19:44

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19:44 Арахамія пояснив, чому важливо взяти всіх чоловіків на облік та скільки осіб досі не встановили

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19:44 Арахамія пояснив, чому важливо взяти всіх чоловіків на облік та скільки осіб досі не встановили

Text

18:41 Синєгубов відповів, чи можуть росіяни готувати наступ на Харків

Text

18:23 Чи є сенс вкладати кошти у військових — Синєгубов розповів, як змінюється хід війни

Text

18:16 Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

Text

18:01 Зеленський з прем'єркою Данії вшанували пам'ять загиблих воїнів у Львові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

Text

17:02 Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

Text

16:24 У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні поза військовим обліком перебуває близько 2,5 мільйони людей. За його словами, держава повинна знати інформацію про усіх людей, щоб у перспективі можна було запровадити смарт-мобілізацію

Про це політик розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук. 

Для чого потрібен військовий облік

"Люди повинні стати на військовий облік, бо немає цифрового обліку в державі. 2,5 мільйони людей поза обліком. Ми не знаємо точно, хто ці люди, де вони, в різні реєстри поєднуємо", — сказав Арахамія, говорячи про кількість людей, які знаходяться поза військовим обліком. 

Він наголосив, що кожен громадянин повинен ставати на облік. Це дозволить впровадити смарт-мобілізацію, знати усю інформацію про людину та у який підрозділ її можна залучити. 

"Це потрібно, щоб потім виникла смарт-мобілізація. Це коли ми знаємо, що в тебе 5 вищих освіт, що ти крутий аналітик, що в тебе там чотири мови і ми не будемо тебе брати в артилеристи, до прикладу, а будемо брати в аналітики ГУР", — додав Арахамія. 

Нагадаємо, Давид Арахамія не підтримує допуск представників Засобів масової інформації до Верховної Ради.

Раніше голова фракції "Слуга народу" також розповів, чому країни НАТО не готові до масштабної війни.

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19:52 Демонстрував проросійські гасла під час блокади — польському фермеру оголосили підозри

19:50 В Україні стартували продажі Citroёn ё-C4 — комплектація та ціни

19:45 Чотири способи позбутися подряпин на смартфоні в домашніх умовах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:43 Збагатився на 14 млн грн та придбав елітну нерухомість — до чиновника Міноборони навідалась СБУ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

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17:02 Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

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