Арахамія пояснив, чому важливо взяти всіх чоловіків на облік та скільки осіб досі не встановили

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що сьогодні поза військовим обліком перебуває близько 2,5 мільйони людей. За його словами, держава повинна знати інформацію про усіх людей, щоб у перспективі можна було запровадити смарт-мобілізацію.

Про це політик розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Для чого потрібен військовий облік

"Люди повинні стати на військовий облік, бо немає цифрового обліку в державі. 2,5 мільйони людей поза обліком. Ми не знаємо точно, хто ці люди, де вони, в різні реєстри поєднуємо", — сказав Арахамія, говорячи про кількість людей, які знаходяться поза військовим обліком.

Він наголосив, що кожен громадянин повинен ставати на облік. Це дозволить впровадити смарт-мобілізацію, знати усю інформацію про людину та у який підрозділ її можна залучити.

"Це потрібно, щоб потім виникла смарт-мобілізація. Це коли ми знаємо, що в тебе 5 вищих освіт, що ти крутий аналітик, що в тебе там чотири мови і ми не будемо тебе брати в артилеристи, до прикладу, а будемо брати в аналітики ГУР", — додав Арахамія.

Нагадаємо, Давид Арахамія не підтримує допуск представників Засобів масової інформації до Верховної Ради.

Раніше голова фракції "Слуга народу" також розповів, чому країни НАТО не готові до масштабної війни.