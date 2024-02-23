Арахамия объяснил, почему важно взять всех мужчин на учет и сколько человек до сих пор не установили

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодня вне военного учета находится около 2,5 миллиона человек. По его словам, государство должно знать информацию обо всех людях, чтобы в перспективе можно было ввести смарт-мобилизацию.

Об этом политик рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Для чего нужен военный учет

"Люди должны стать на военный учет, потому что нет цифрового учета в государстве. 2,5 миллиона человек вне учета. Мы не знаем точно, кто эти люди, где они, в разные реестры совмещаем", — сказал Арахамия, говоря о количестве людей, находящиеся вне военного учета.

Он подчеркнул, что каждый гражданин должен становиться на учет. Это позволит внедрить смарт-мобилизацию, знать всю информацию о человеке и в какое подразделение его можно привлечь.

"Это нужно, чтобы потом возникла смарт-мобилизация. Это когда мы знаем, что у тебя 5 высших образований, что ты крутой аналитик, что у тебя там четыре языка и мы не будем тебя брать у артиллеристы, к примеру, а будем брать в аналитики ГУР", — добавил Арахамия.

Напомним, Давид Арахамия не поддерживает допуск представителей СМИ к Верховной Раде.

Ранее глава фракции "Слуга народа" также рассказал, почему страны НАТО не готовы к масштабной войне.