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Арахамия объяснил, почему важно взять всех мужчин на учет и сколько человек до сих пор не установили

Арахамия объяснил, почему важно взять всех мужчин на учет и сколько человек до сих пор не установили

23 февраля 2024 г. 19:44

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19:44 Арахамия объяснил, почему важно взять всех мужчин на учет и сколько человек до сих пор не установили

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18:16 Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

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18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

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Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

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16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сегодня вне военного учета находится около 2,5 миллиона человек. По его словам, государство должно знать информацию обо всех людях, чтобы в перспективе можно было ввести смарт-мобилизацию.

Об этом политик рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Для чего нужен военный учет

"Люди должны стать на военный учет, потому что нет цифрового учета в государстве. 2,5 миллиона человек вне учета. Мы не знаем точно, кто эти люди, где они, в разные реестры совмещаем", — сказал Арахамия, говоря о количестве людей, находящиеся вне военного учета.

Он подчеркнул, что каждый гражданин должен становиться на учет. Это позволит внедрить смарт-мобилизацию, знать всю информацию о человеке и в какое подразделение его можно привлечь.

"Это нужно, чтобы потом возникла смарт-мобилизация. Это когда мы знаем, что у тебя 5 высших образований, что ты крутой аналитик, что у тебя там четыре языка и мы не будем тебя брать у артиллеристы, к примеру, а будем брать в аналитики ГУР", — добавил Арахамия.

Напомним, Давид Арахамия не поддерживает допуск представителей СМИ к Верховной Раде.

Ранее глава фракции "Слуга народа" также рассказал, почему страны НАТО не готовы к масштабной войне.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

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17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

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16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

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