Гурт The Rasmus висловився про готовність до війни

Популярний рок-гурт The Rasmus запевнив, що Фінляндія не забуває про війну в Україні. Щобільше, є мільйон громадян, готових взяти до рук зброю, якщо виникне потреба.

Про це The Rasmus сказали в ексклюзивному коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

"Фінляндія готова до будь-чого. Ми не знаємо, що принесе майбутнє. Фінляндія тепер у НАТО і добре підготовлена до багатьох викликів. Є мільйон людей, готових стати до бою, якщо буде потреба", — зазначив вокаліст.

Фронтмен гурту The Rasmus розповів, що довелося спускатися в укриття під час російського обстрілу Києва.

"Ми були в укритті. Я виснажений за два дні, а це ваше щоденне життя, ви так живете 1242 дні", — поділився вокаліст.

Зазначимо, що The Rasmus приїхали не лише виступити на Atlas Festival. Музиканти приєдналися до ініціативи благодійного фонду Good Donations, який другий рік поспіль разом із фестивалем збирає кошти для дитячих лікарень. Наразі відбувається збір на обладнання для "Охматдиту".