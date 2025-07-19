Группа The Rasmus высказалась о готовности к войне

Популярная рок-группа The Rasmus заверил, что Финляндия не забывает о войне в Украине. Более того, есть миллион граждан, готовых взять в руки оружие, если возникнет необходимость.

Об этом The Rasmus сказали в эксклюзивном комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

"Финляндия готова к чему угодно. Мы не знаем, что принесет будущее. Финляндия теперь в НАТО и хорошо подготовлена ко многим вызовам. Есть миллион людей, готовых вступить в бой, если будет необходимость",- отметил вокалист.

Фронтмен группы The Rasmus рассказал, что пришлось спускаться в укрытие во время российского обстрела Киева.

"Мы были в укрытии. Я истощен за два дня, а это ваша ежедневная жизнь, вы так живете 1242 дня",- поделился вокалист.

Отметим, что The Rasmus приехали не только выступить на Atlas Festival. Музыканты присоединились к инициативе благотворительного фонда Good Donations, который второй год подряд вместе с фестивалем собирает средства для детских больниц. Сейчас происходит сбор на оборудование для "Охматдета".