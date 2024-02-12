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TVORCHI розповіли, як створили пісню для Євробачення

12 лютого 2024 р. 16:25

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14:37 Казахський доброволець розкрив подробиці загибелі "Моджахеда"

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Гурт TVORCHI, який минулого року представляв Україну на конкурсі Євробачення, розповів про що пісня "Heart of Steel". Учасники гурти хотіли надихнути цією піснею людей бути сильними, незважаючи на обставини. 

Про це TVORCHI повідомили Новини.LIVE.

Про що пісня Heart of Steel

На думку учасників гурту TVORCHI, митці через свою творчість транслюють власне життя та власні емоції.

"Ми своєю піснею "Heart of Steel" також транслювали ті емоції, які ми переживаємо і переживають українці. Ми хотіли просто надихнути людей бути сильнішими, незважаючи на всі складні обставини, які нас оточують", — розповів Андрій Гуцуляк з гурту TVORCHI.

Ця пісня мала на меті надихнути людей йти вперед, незважаючи на всі негаразди.

Також гурт нещодавно презентував оркестрову версію пісні та сподівається, що слухачу вона сподобається. 

Нагадаємо, гурт TVORCHI представляв Україну на Євробачення 2023 року, на якому посіли 6-те місце. 

Євробачення проводили у Ліверпулі, оскільки Україна не змогла прийняти конкурс через війну. 

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