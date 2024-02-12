TVORCHI рассказали, как создали песню для Евровидения

Группа TVORCHI, которая в прошлом году представляла Украину на конкурсе Евровидения, рассказала о чем песня "Heart of Steel". Участники группы хотели вдохновить эту песню людей быть сильными, несмотря на обстоятельства.

Об этом TVORCHI сообщили Новини.LIVE.

О чем песня Heart of Steel

По мнению участников группы TVORCHI, артисты через свое творчество транслируют собственную жизнь и эмоции.

"Мы своей песней "Heart of Steel" также транслировали те эмоции, которые мы переживаем и переживают украинцы. Мы хотели просто вдохновить людей быть сильнее, несмотря на все сложные обстоятельства, которые нас окружают", — рассказал Андрей Гуцуляк из группы TVORCHI.

Эта песня имела целью вдохновить людей идти вперед, несмотря на все невзгоды.

Также группа недавно презентовала оркестровую версию песни и надеется, что слушателю она понравится.

Напомним, группа TVORCHI представляла Украину на Евровидении 2023 года, на которой заняли 6 место.

Евровидение проводили в Ливерпуле, поскольку Украина не смогла принять конкурс из-за войны.