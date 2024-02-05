Нові обличчя на Євробаченні — як жестова мова стала головним трендом України в 2024 році

Як жестова мова на Нацвідборі Євробачення-2024 стала трендом і що тепер чекає на перекладачок, які стали не менш популярними за учасників конкурсу? Ці та інші питання щодо переможної пісні та хейту за лаштунками журналістка Новини.LIVE обговорила з перекладачкою жестової мови на Нацвідборі Євробачення Ольга Буназів.
Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Переможна пісня на Євробачення-2024
В інтерв’ю перекладачка прокоментувала такі теми:
— як вона потрапила на Нацвідбір Євробачення-2024,
— чому вивчила жестову мову і кого навчає,
— як люди, які не чують, живуть в умовах війни,
— чи був хейт переможної пісні за лаштунками.
Нагадаємо, українці обрали переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 і у них була на це ціла доба. У шведське Мальме, де пройде 68-й пісенний конкурс, поїде дует alyona alyona та Jerry Heil. На багатомільйонну аудиторію вони виконають свій хіт Teresa & Maria.