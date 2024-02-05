Новые лица на Евровидении — как жестовой язык стал главным трендом Украины в 2024 году

Как жестовой язык на Нацотборе Евровидения-2024 стал трендом и что теперь ждет переводчиц, которые стали не менее популярными, чем участники конкурса? Эти и другие вопросы о победной песне и хейте за кулисами журналистка Новини.LIVE обсудила с переводчицей жестового языка на Нацотборе Евровидения Ольгой Буназов.
Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Победная песня на Евровидение-2024
В интервью переводчица прокомментировала следующие темы:
— как она попала на Нацотбор Евровидения-2024,
— почему выучила жестовой язык и кого учит,
— как неслышащие люди живут в условиях войны,
— был ли хейт победной песни за кулисами.
Напомним, украинцы выбрали победителя Нацотбора на Евровидение-2024 и у них были на это целые сутки. В шведское Мальме, где пройдет 68-й песенный конкурс, поедет дуэт alyona alyona и Jerry Heil. На многомиллионную аудиторию они исполнят свой хит Teresa & Maria.