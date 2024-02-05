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Новые лица на Евровидении — как жестовой язык стал главным трендом Украины в 2024 году

5 февраля 2024 г. 20:35

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21:16 Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

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20:44 Сможет ли новая власть в России повлиять на окончание войны в Украине — опрос

Text
Новость с видео

20:35 Новые лица на Евровидении — как жестовой язык стал главным трендом Украины в 2024 году

Text

20:25 Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

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Text

19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

Text

19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Text

18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

Text

17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

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Как жестовой язык на Нацотборе Евровидения-2024 стал трендом и что теперь ждет переводчиц, которые стали не менее популярными, чем участники конкурса? Эти и другие вопросы о победной песне и хейте за кулисами журналистка Новини.LIVE обсудила с переводчицей жестового языка на Нацотборе Евровидения Ольгой Буназов.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE

Победная песня на Евровидение-2024

В интервью переводчица прокомментировала следующие темы:

— как она попала на Нацотбор Евровидения-2024,

— почему выучила жестовой язык и кого учит,

— как неслышащие люди живут в условиях войны,

— был ли хейт победной песни за кулисами.

Напомним, украинцы выбрали победителя Нацотбора на Евровидение-2024 и у них были на это целые сутки. В шведское Мальме, где пройдет 68-й песенный конкурс, поедет дуэт alyona alyona и Jerry Heil. На многомиллионную аудиторию они исполнят свой хит Teresa & Maria.

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21:24 В МВД показали видео героического спасения пострадавших в результате обстрела Донецкой области

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