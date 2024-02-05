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Мірошниченко розповів, за кого голосував на Євробаченні-2024, та на що пішли 11 млн фінансування

05 лютого 2024 р. 17:10

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Text

14:00 Що буде із законопроєктом про мобілізацію у випадку зміни керівництва ЗСУ — депутат відповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Чому Подільський міст в Києві досі не відкрили і хто в цьому винен — розслідування

Text

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Тімур Мірошниченко вже багато років коментує пісенний конкурс Євробачення, 2024-й не став винятком. Про враження, переможну пісню та витрати з бюджету — розповів ведучий в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Тімур Мірошниченко розповів про враження від Євробачення-2024

"Хотілося б, щоб все вклалося у два дні, як планувалося, але ми побачили, що Дії ще потрібно трошечки вдосконалюватися. Я б кожного дня Євробачення вів, якби була така можливість. Тому три дні для мене навпаки — свято", — сказав Мірошниченко. 

Ведучий зізнався, що йому дуже сподобалася переможна пісня Євробачення-2024. Ба більше, голосував за Jerry Heil та alyona alyona. На його думку, їх хіт має найбільший потенціал на великій сцені Євробачення в Мальме. 

Він також прокоментував скандал навколо витрат з бюджету на проведення пісенного конкурсу, який обійшовся у 11 мільйонів гривень. За словами Мірошниченка, це цілком оптимальна сума, зважаючи на всі організаційні питання. До того ж організатори заощаджували там, де могли це зробити. 

Крім того, як розповів ведучий, сам отримав зовсім не захмарну кількість гонорару — трохи менше 200 гривень. 

"У мене гонорарів не було за всі Євробачення. Якщо хтось думає, що я отримую за це якісь захмарні гроші — це не так. У мене в контракті було прописано, здається, 185 гривень я маю отримати за це. Я розумію людей, бо усі ми цілодобово донатимо. Але тут тонкий момент. Наразі в пріорітеті ЗСУ та Сили оборони в загальному, але все ж таки представлення України на міжнародній арені — воно обов'язкове", — додав Мірошниченко. 

Нагадаємо, українці обрали переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 і у них була на це ціла доба. У шведське Мальме, де пройде 68-й пісенний конкурс, поїде дует alyona alyona та Jerry Heil. На багатомільйонну аудиторію вони виконають свій хіт Teresa & Maria. 

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18:37 Зеленський в Кропивницькому відвідав поранених бійців та вручив їм нагороди

18:23 У Кривому Розі помер хлопчик після видалення зуба — розпочато розслідування

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:00 Комаровський розповів, які вітаміни обов'язково потрібно приймати дітям

Text

14:00 Що буде із законопроєктом про мобілізацію у випадку зміни керівництва ЗСУ — депутат відповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Чому Подільський міст в Києві досі не відкрили і хто в цьому винен — розслідування

Text

12:03 Коли відкриють метро в Києві та у скільки обійдеться ремонт — інтерв'ю з Вітренком

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11:15 Сурдоперекладач Нацвідбору Євробачення-2024 поділилася враженнями після фіналу

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