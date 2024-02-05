Мірошниченко розповів, за кого голосував на Євробаченні-2024, та на що пішли 11 млн фінансування

Тімур Мірошниченко вже багато років коментує пісенний конкурс Євробачення, 2024-й не став винятком. Про враження, переможну пісню та витрати з бюджету — розповів ведучий в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

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Тімур Мірошниченко розповів про враження від Євробачення-2024

"Хотілося б, щоб все вклалося у два дні, як планувалося, але ми побачили, що Дії ще потрібно трошечки вдосконалюватися. Я б кожного дня Євробачення вів, якби була така можливість. Тому три дні для мене навпаки — свято", — сказав Мірошниченко.

Ведучий зізнався, що йому дуже сподобалася переможна пісня Євробачення-2024. Ба більше, голосував за Jerry Heil та alyona alyona. На його думку, їх хіт має найбільший потенціал на великій сцені Євробачення в Мальме.

Він також прокоментував скандал навколо витрат з бюджету на проведення пісенного конкурсу, який обійшовся у 11 мільйонів гривень. За словами Мірошниченка, це цілком оптимальна сума, зважаючи на всі організаційні питання. До того ж організатори заощаджували там, де могли це зробити.

Крім того, як розповів ведучий, сам отримав зовсім не захмарну кількість гонорару — трохи менше 200 гривень.

"У мене гонорарів не було за всі Євробачення. Якщо хтось думає, що я отримую за це якісь захмарні гроші — це не так. У мене в контракті було прописано, здається, 185 гривень я маю отримати за це. Я розумію людей, бо усі ми цілодобово донатимо. Але тут тонкий момент. Наразі в пріорітеті ЗСУ та Сили оборони в загальному, але все ж таки представлення України на міжнародній арені — воно обов'язкове", — додав Мірошниченко.

Нагадаємо, українці обрали переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 і у них була на це ціла доба. У шведське Мальме, де пройде 68-й пісенний конкурс, поїде дует alyona alyona та Jerry Heil. На багатомільйонну аудиторію вони виконають свій хіт Teresa & Maria.