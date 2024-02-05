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Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

5 февраля 2024 г. 17:10

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17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

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17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

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Тимур Мирошниченко уже много лет комментирует песенный конкурс Евровидение, 2024-й не стал исключением. О впечатлениях, победной песне и расходах из бюджета — рассказал ведущий в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Тимур Мирошниченко рассказал о впечатлениях от Евровидения-2024

"Хотелось бы, чтобы все уложилось в два дня, как планировалось, но мы увидели, что Дії еще нужно немного совершенствоваться. Я бы каждый день Евровидения вел, если бы была такая возможность. Поэтому три дня для меня наоборот — праздник", — сказал Мирошниченко.

Ведущий признался, что ему очень понравилась победная песня Евровидения-2024. Более того, голосовал за Jerry Heil и alyona alyona. По его мнению, их трек имеет самый большой потенциал на большой сцене Евровидения в Мальме.

Он также прокомментировал скандал вокруг расходов из бюджета на проведение песенного конкурса, который обошелся в 11 миллионов гривен. По словам Мирошниченко, это вполне оптимальная сумма, учитывая все организационные вопросы. К тому же, организаторы экономили там, где могли это сделать.

Кроме того, как рассказал ведущий, сам получил отнюдь не заоблачное количество гонорара — чуть меньше 200 гривен.

"У меня гонораров не было за все Евровидение. Если кто-то думает, что я получаю за это какие-то заоблачные деньги — это не так. У меня в контракте было прописано, кажется, 185 гривен я должен получить за это. Я понимаю людей, потому что все мы круглосуточно донатим. Но здесь тонкий момент. В настоящее время в приоритете ВСУ и Силы обороны в общем, но все же представление Украины на международной аренеоно обязательное", — добавил Мирошниченко.

Напомним, украинцы выбрали победителя Нацотбора на Евровидение-2024 и у них были на это целые сутки. В шведское Мальме, где пройдет 68 песенный конкурс, поедет дуэт alyona alyona и Jerry Heil. На многомиллионную аудиторию они исполнят свой хит Teresa&Maria.

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16:46 Ждал нового наступления РФ и оккупации Украины — СБУ разоблачила должностное лицо Верховного Суда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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