Євробачення-2024 — що відбувається за лаштунками пісенного конкурсу

Редакції нашого видання вдалося потрапити за лаштунки "Євробачення-2024" та на власні очі побачити пресцентр пісенного конкурсу. Вже завтра цей зал заповнять представники ЗМІ.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Закулісся Євробачення

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік побувала за лаштунками Євробачення-2024 у шведському місті Мальме. Журналіст показала, який вигляд має зал для пресконференцій популярного пісенного конкурсу.

Пресцентр поділений на зони. Є окремий куточок для відпочинку представників преси. У залі для ЗМІ розташовано багато місць та екранів.

Головна редакторка показала де будуть транслюватися виступи артистів та відбуватимуться пресконференції.

Організатори створили окремі спеціальні кімнати, в яких під час конкурсу будуть брати інтерв'ю у представників країн. Їх облаштували декількома столиками, кріслами, екранами та обладнанням для зйомок.

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться вже у вівторок, 7 травня. Україну представлятимуть співачки alyona alyona і Jerry Heil, які будуть виступати у першому півфіналі. Букмекери прогнозують, що наші зірки вийдуть у фінал.

Раніше ми писали, що шанси України перемогти на Євробаченні-2024 зростають буквально щогодини. А також що alyona alyona раптово втратила голос перед цим виступом.