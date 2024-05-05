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Євробачення-2024 — що відбувається за лаштунками пісенного конкурсу

Євробачення-2024 — що відбувається за лаштунками пісенного конкурсу

05 травня 2024 р. 18:09

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18:09 Євробачення-2024 — що відбувається за лаштунками пісенного конкурсу

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15:05 Як швидко у Кремля закінчаться гроші — доктор економічних наук відповів

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13:50 Примітивізм у мисленні — ексміністр розкритикував заяви про неможливість виходу на пенсію у 60 років

4 травня 2024
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20:45 Тизенгаузен розповів про російську агентуру в Німеччині

Text

17:59 Тізенгаузен заявив, в якому випадку Крим буде непридатним для розміщення об'єктів РФ

Text

14:40 Москва багатіє, а регіони бідують — Ліпсіц пояснив, як в Росії несправедливо розподілені зарплати

Text

12:20 Доктор економічних наук оцінив перспективи співпраці між Китаєм і Росією

Text

11:09 Росія витрачає весь заробіток на війну замість благополуччя своїх громадян, — Ліпсіц

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Редакції нашого видання вдалося потрапити за лаштунки "Євробачення-2024" та на власні очі побачити пресцентр пісенного конкурсу. Вже завтра цей зал заповнять представники ЗМІ.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE

Закулісся Євробачення

https://t.me/novynylive/103817

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік побувала за лаштунками Євробачення-2024 у шведському місті Мальме. Журналіст показала, який вигляд має зал для пресконференцій популярного пісенного конкурсу.

Пресцентр поділений на зони. Є окремий куточок для відпочинку представників преси. У залі для ЗМІ розташовано багато місць та екранів.

Головна редакторка показала де будуть транслюватися виступи артистів та відбуватимуться пресконференції. 

Організатори створили окремі спеціальні кімнати, в яких під час конкурсу будуть брати інтерв'ю у представників країн. Їх облаштували декількома столиками, кріслами, екранами та обладнанням для зйомок.

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться вже у вівторок, 7 травня. Україну представлятимуть співачки alyona alyona і Jerry Heil, які будуть виступати у першому півфіналі. Букмекери прогнозують, що наші зірки вийдуть у фінал.

Раніше ми писали, що шанси України перемогти на Євробаченні-2024 зростають буквально щогодини. А також що alyona alyona раптово втратила голос перед цим виступом.

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18:15 В Ізмаїлі залатають ям на дорозі на майже п'ять мільйонів — ProZorro

18:08 На лівому березі Херсонщини на міні підірвався човен з окупантами — ефектне відео

18:01 Нетаньягу прокоментував інформацію про наміри Ізраїлю підписати мирну угоду з ХАМАСом

17:55 Німеччина надасть Україні експериментальні далекобійні снаряди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:48 Росія намагається поширити свій вплив за допомогою мобілізації на Запоріжжі, — розвідка Британії

17:45 Наслідки руйнування Каховської дамби — у Чорному морі загинула третина мідій

17:36 Росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС пʼятьма ракетами — наслідки

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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