Евровидение-2024 — что происходит за кулисами песенного конкурса

Редакции нашего издания удалось попасть за кулисы "Евровидения-2024" и своими глазами увидеть пресс-центр песенного конкурса. Уже завтра этот зал будет заполнен представителями СМИ.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Закулисье Евровидение

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик побывала за кулисами Евровидения-2024 в шведском городе Мальме. Журналист показала, как выглядит зал для пресс-конференций популярного песенного конкурса.

Пресс-центр поделен на зоны. Есть отдельный уголок отдыха представителей прессы. В зале СМИ расположено много мест и экранов.

Главная редактор показала, где будут транслироваться выступления артистов и будут проходить пресс-конференции.

Организаторы создали отдельные специальные комнаты, где во время конкурса будут брать интервью у представителей стран. Их обустроили несколькими столиками, креслами, экранами и оборудованием для съемок.

Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2024" состоится уже во вторник, 7 мая. Украину будут представлять певицы alyona alyona и Jerry Heil, выступающие в первом полуфинале. Букмекеры предсказывают, что наши звезды выйдут в финал.

Ранее мы писали, что шансы Украины победить на Евровидении-2024 растут буквально каждый час. А также что alyona alyona внезапно потеряла голос перед этим выступлением.