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Евровидение-2024 — что происходит за кулисами песенного конкурса

Евровидение-2024 — что происходит за кулисами песенного конкурса

5 мая 2024 г. 18:09

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18:09Евровидение-2024 — что происходит за кулисами песенного конкурса

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11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

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18:09 Евровидение-2024 — что происходит за кулисами песенного конкурса

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15:05 Как скоро у Кремля закончатся деньги — доктор экономических наук ответил

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13:50 Примитивизм в мышлении – экс-министр критикует заявление о невозможности выхода на пенсию в 60 лет

4 мая 2024
Text

20:45 Тизенгаузен рассказал о российской агентуре в Германии

Text

17:59 Тизенгаузен заявил, в каком случае Крым будет непригоден для размещения объектов РФ

Text

14:40 Москва богатеет, а регионы бедствуют — Липсиц о том как в России несправедливо распределены зарплаты

Text

12:20 Доктор экономических наук оценил перспективы сотрудничества между Китаем и Россией

Text

11:09 Россия тратит весь заработок на войну вместо благополучия своих граждан, — Липсиц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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05:07 Украину заставили сдать ядерное оружие — Ехануров

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03:07 Кто больше всего пострадает, если летом начнутся блекауты — мнение эксперта

Редакции нашего издания удалось попасть за кулисы "Евровидения-2024" и своими глазами увидеть пресс-центр песенного конкурса. Уже завтра этот зал будет заполнен представителями СМИ.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Закулисье Евровидение

https://t.me/novynylive/103817

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик побывала за кулисами Евровидения-2024 в шведском городе Мальме. Журналист показала, как выглядит зал для пресс-конференций популярного песенного конкурса.

Пресс-центр поделен на зоны. Есть отдельный уголок отдыха представителей прессы. В зале СМИ расположено много мест и экранов.

Главная редактор показала, где будут транслироваться выступления артистов и будут проходить пресс-конференции.

Организаторы создали отдельные специальные комнаты, где во время конкурса будут брать интервью у представителей стран. Их обустроили несколькими столиками, креслами, экранами и оборудованием для съемок.

Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2024" состоится уже во вторник, 7 мая. Украину будут представлять певицы alyona alyona и Jerry Heil, выступающие в первом полуфинале. Букмекеры предсказывают, что наши звезды выйдут в финал.

Ранее мы писали, что шансы Украины победить на Евровидении-2024 растут буквально каждый час. А также что alyona alyona внезапно потеряла голос перед этим выступлением.

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18:01 Нетаньяху прокомментировал информацию о намерениях Израиля подписать мирное соглашение с ХАМАСом

17:55 Немецкий концерн Rheinmetall предоставит Украине экспериментальные дальнобойные снаряды

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:48 Россия пытается распространить свое влияние при помощи мобилизации в Запорожье, — разведка Британии

17:45 Последствия разрушения Каховской дамбы — в Черном море погибла треть мидий

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