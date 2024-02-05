Євробачення-2024 — продюсер Путінцев розповів, чи дійсно могли сфальсифікувати голоси

Співак MÉLOVIN, учасник Національного відбору Євробачення-2024, підозрює Jerry Heil і alyona alyona у нечесній перемозі й вважає, що співачки заплатили за перемогу в конкурсі. Чи справді голоси могли сфальсифікувати — розповів музичний продюсер, медіаексперт Денис Путінцев в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Фальсифікація голосів на Євробаченні

"Мені здається, що все було так, як воно було. А в цій історії, пов'язаній із зрадою, вона просто в емоційній уяві артистів, які дуже сподівались на те, що вони виграють і поїдуть до Швеції", — сказав Путінцев.

На його думку, MÉLOVIN хороший артист і міг би гідно представити нашу країну у Швеції в разі перемоги. Втім, за словами медіаексперта, у пісні Jerry Heil і alyona alyona присутні більш актуальні меседжі.

"Вибір, який ми маємо, достойний з точки зору пісні і з точки зору меседжів. Звичайно, ще треба працювати над номером і особливо над тим, що наші дівчата будуть говорити на прес-конференції перед Євробаченням. Це важливіше навіть", — додав Путінцев.

Нагадаємо, українці обрали переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 і у них була на це ціла доба. У шведське Мальме, де пройде 68-й пісенний конкурс, поїде дует alyona alyona та Jerry Heil. На багатомільйонну аудиторію вони виконають свій хіт Teresa & Maria.