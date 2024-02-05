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Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

5 февраля 2024 г. 18:01

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18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

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17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

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18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

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17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

Text

16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

Text

15:00 Комаровский рассказал, какие витамины обязательно нужно принимать детям

Text

14:00 Что будет с законопроектом о мобилизации в случае смены руководства ВСУ — депутат ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват — расследование

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11:15 Сурдопереводчик Нацотбора Евровидения-2024 поделилась впечатлениями после финала

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Певец MÉLOVIN, участник Национального отбора Евровидения-2024, подозревает Jerry Heil и alyona alyona в нечестной победе и считает, что певицы заплатили за победу в конкурсе. Действительно ли голоса могли сфальсифицировать — рассказал музыкальный продюсер, медиаэксперт Денис Путинцев в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Фальсификация голосов на Евровидении

"Мне кажется, что все было так, как было. А в этой истории, связанной с изменой, она просто в эмоциональном воображении артистов, которые очень надеялись на то, что они выиграют и поедут в Швецию", — сказал Путинцев.

По его мнению, MÉLOVIN хороший артист, и мог бы достойно представить нашу страну в Швеции в случае победы. Впрочем, по словам медиаэксперта, в песне Jerry Heil и alyona alyona присутствуют более актуальные месседжи.

"Выбор, который у нас есть, достоин с точки зрения песни и с точки зрения месседжей. Конечно, еще нужно работать над номером и особенно над тем, что наши девушки будут говорить на пресс-конференции перед Евровидением. Это важнее даже", — добавил Путинцев. 

Напомним, украинцы выбрали победителя Нацотбора на Евровидение-2024 и у них были на это целые сутки. В шведское Мальме, где пройдет 68 песенный конкурс, поедет дуэт alyona alyona и Jerry Heil. На многомиллионную аудиторию они исполнят свой хит Teresa&Maria.

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18:39 Лапутина подала в отставку с должности министра по делам ветеранов

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18:37 Зеленский в Кропивницком посетил раненых бойцов и вручил им награды

18:23 В Кривом Роге умер мальчик после удаления зуба — начато расследование

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:20 На Одесчине будут судить подростка, убившего несовершеннолетнюю девушку

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16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

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15:00 Комаровский рассказал, какие витамины обязательно нужно принимать детям

Text

14:00 Что будет с законопроектом о мобилизации в случае смены руководства ВСУ — депутат ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват — расследование

Text

12:03 Когда откроют метро в Киеве и во сколько обойдется ремонт — интервью с Витренко

Text

11:15 Сурдопереводчик Нацотбора Евровидения-2024 поделилась впечатлениями после финала

Text

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