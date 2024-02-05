Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

Певец MÉLOVIN, участник Национального отбора Евровидения-2024, подозревает Jerry Heil и alyona alyona в нечестной победе и считает, что певицы заплатили за победу в конкурсе. Действительно ли голоса могли сфальсифицировать — рассказал музыкальный продюсер, медиаэксперт Денис Путинцев в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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Фальсификация голосов на Евровидении

"Мне кажется, что все было так, как было. А в этой истории, связанной с изменой, она просто в эмоциональном воображении артистов, которые очень надеялись на то, что они выиграют и поедут в Швецию", — сказал Путинцев.

По его мнению, MÉLOVIN хороший артист, и мог бы достойно представить нашу страну в Швеции в случае победы. Впрочем, по словам медиаэксперта, в песне Jerry Heil и alyona alyona присутствуют более актуальные месседжи.

"Выбор, который у нас есть, достоин с точки зрения песни и с точки зрения месседжей. Конечно, еще нужно работать над номером и особенно над тем, что наши девушки будут говорить на пресс-конференции перед Евровидением. Это важнее даже", — добавил Путинцев.

Напомним, украинцы выбрали победителя Нацотбора на Евровидение-2024 и у них были на это целые сутки. В шведское Мальме, где пройдет 68 песенный конкурс, поедет дуэт alyona alyona и Jerry Heil. На многомиллионную аудиторию они исполнят свой хит Teresa&Maria.