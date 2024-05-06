Євробачення-2024 — як наживо виглядає сцена конкурсу у Швеції

Вже завтра, 7 травня стартує перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Редакції Новини.LIVE пощастило на власні очі побачити нову сцену, де вже понад тиждень готуються до виступів представники 15 країн.

Як виглядає нова сцена Євробачення показала головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Журналіст побувала за лаштунками Євробачення-2024 у шведському місті Мальме. Редакторка показала, як виглядає нова сцена конкурсу.

"Нарешті журналістам показали цю грандіозну сцену в Мальмо Арені. Ми побачили це новітнє світло. За кілька хвилин вже розпочнеться перша офіційна репетиція для журналістів, де ми зможемо побачити усі номери першого півфіналу. Тут і Україна", — розповіла Олена Халік.

Нагадаємо, майданчик для виступів артистів зробили у формі хреста та розмістили у центрі зали для того, щоб глядачам було зручніше спостерігати за учасниками. На сцені встановили більше двох тисяч освітлювальних приладів та близько тисячі квадратних метрів світлодіодних екранів. На стелю арени підвісили п'ять світлодіодних кубів та закріпили 204 тонни технічного обладнання, яке буде переміщуватися за допомогою 196 підіймачів із різною швидкістю.

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