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Євробачення-2024 — як наживо виглядає сцена конкурсу у Швеції

Євробачення-2024 — як наживо виглядає сцена конкурсу у Швеції

06 травня 2024 р. 19:15

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18:58 Рибачук пояснив, чому Захід робить помилку у прагненні домовитися з Росією

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17:50 Ядерні погрози Путіна, видача чоловіків з-за кордону та заява Шмигаля про НАТО — ефір Вечір.LIVE

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14:34 У ЗСУ розповіли, скільки окупантів штурмують Часів Яр

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13:39 Експерт пояснив, навіщо Сі Цзіньпін приїхав до Європи

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13:00 Військовий психолог відповів, як змінилися задачі української піхоти

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12:31 Матвієнко розповів, чи варто відзначати Великдень під час війни

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10:23 Військовий психолог прокоментував скасування статусу обмежено придатний

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Вже завтра, 7 травня стартує перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Редакції Новини.LIVE пощастило на власні очі побачити нову сцену, де вже понад тиждень готуються до виступів представники 15 країн.

Як виглядає нова сцена Євробачення показала головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Журналіст побувала за лаштунками Євробачення-2024 у шведському місті Мальме. Редакторка показала, як виглядає нова сцена конкурсу. 

"Нарешті журналістам показали цю грандіозну сцену в Мальмо Арені. Ми побачили це новітнє світло. За кілька хвилин вже розпочнеться перша офіційна репетиція для журналістів, де ми зможемо побачити усі номери першого півфіналу. Тут і Україна", — розповіла Олена Халік.

Нагадаємо, майданчик для виступів артистів зробили у формі хреста та розмістили у центрі зали для того, щоб глядачам було зручніше спостерігати за учасниками. На сцені встановили більше двох тисяч освітлювальних приладів та близько тисячі квадратних метрів світлодіодних екранів. На стелю арени підвісили п'ять світлодіодних кубів та закріпили 204 тонни технічного обладнання, яке буде переміщуватися за допомогою 196 підіймачів із різною швидкістю.

Раніше, Alyona Alyona і Jerry Heil показали нові образи для Євробачення. Також співачки навчили ведучу церемонії Бірюзового хідника битися крашанками.

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19:58 Рекрутинг до ЗСУ — які переваги має вступ до армії на добровільних засадах

19:52 У палаці Путіна в Геленджику зробили ремонт, там з'явилася каплиця з троном, — росЗМІ

19:34 У Росії розбився винищувач Су-34, екіпаж загинув, — росЗМІ

19:34 СБУ затримала високопосадовця Управління держохорони за підозрою у держзраді, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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