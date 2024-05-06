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Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

6 мая 2024 г. 19:15

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19:15Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

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18:09Евровидение-2024 — что происходит за кулисами песенного конкурса

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19:15 Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

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18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

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17:50 Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

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14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

Text

13:39 Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

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Text

13:00 Военный психолог ответил, как изменились задачи украинской пехоты

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12:31 Матвиенко рассказал, стоит ли отмечать Пасху во время войны

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10:23 Военный психолог прокомментировал отмену статуса ограниченно пригодный

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — прямой эфир Новини.LIVE

5 мая 2024
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18:09 Евровидение-2024 — что происходит за кулисами песенного конкурса

Уже завтра, 7 мая, стартует первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024". Редакции Новини.LIVE посчастливилось своими глазами увидеть новую сцену, где уже более недели готовятся к выступлениям представители 15 стран.

Как выглядит новая сцена Евровидения показала главная редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Журналист побывала за кулисами Евровидения-2024 в шведском городе Мальме. Редактор показала, как выглядит новая сцена конкурса.

"Наконец-то журналистам показали эту грандиозную сцену в Мальмо Арене. Мы увидели этот новейший свет. Через несколько минут уже начнется первая официальная репетиция для журналистов, где мы сможем увидеть все номера первого полуфинала. Здесь и Украина", — рассказала Елена Халик.

Напомним, площадка для выступлений артистов была сделана в форме креста и размещена в центре зала для того, чтобы зрителям было удобнее наблюдать за участниками. На сцене установили более двух тысяч светильников и около тысячи квадратных метров светодиодных экранов. На потолок арены подвесили пять светодиодных кубов и закрепили 204 тонны технического оборудования, которое будет перемещаться с помощью 196 подъемников с разной скоростью.

Ранее Alyona Alyona и Jerry Heil показали новые образы для Евровидения. Также певицы научили ведущую церемонии Бирюзовой дорожки сражаться пасхальными яйцами.

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