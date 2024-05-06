Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Уже завтра, 7 мая, стартует первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024". Редакции Новини.LIVE посчастливилось своими глазами увидеть новую сцену, где уже более недели готовятся к выступлениям представители 15 стран.

Как выглядит новая сцена Евровидения показала главная редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Журналист побывала за кулисами Евровидения-2024 в шведском городе Мальме. Редактор показала, как выглядит новая сцена конкурса.

"Наконец-то журналистам показали эту грандиозную сцену в Мальмо Арене. Мы увидели этот новейший свет. Через несколько минут уже начнется первая официальная репетиция для журналистов, где мы сможем увидеть все номера первого полуфинала. Здесь и Украина", — рассказала Елена Халик.

Напомним, площадка для выступлений артистов была сделана в форме креста и размещена в центре зала для того, чтобы зрителям было удобнее наблюдать за участниками. На сцене установили более двух тысяч светильников и около тысячи квадратных метров светодиодных экранов. На потолок арены подвесили пять светодиодных кубов и закрепили 204 тонны технического оборудования, которое будет перемещаться с помощью 196 подъемников с разной скоростью.

Ранее Alyona Alyona и Jerry Heil показали новые образы для Евровидения. Также певицы научили ведущую церемонии Бирюзовой дорожки сражаться пасхальными яйцами.