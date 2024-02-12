Булінг в інтернеті — Доротюк прокоментувала скандал з Ісландія ТВ

Журналістка та інтерв'юєрка Аліна Доротюк розповіла, як потрібно реагувати на хейт в інтернеті, після скандалу з "Ісландія ТВ". Дівчина наголосила, що потрібно любити себе і викорінювати мізогінію в публічному просторі.

Про це Аліна Доротюк повідомила Новини.LIVE.

Доротюк про хейт в інтернеті

Після того, як зовнішність Аліни Доротюк засудили ведучі YouTube-каналу "Ісландія ТВ", журналістка написала обурений пост в соцмережі. На це її спонукали, каже, подруги.

"Мої подруги почали мені просто сипати та казати, що, Аліно, тут не можна проходити повз, тому що те, що вони собі дозволяють, стосується не тільки тебе, а й усіх жінок в Україні", — повідомила Доротюк.

Сама журналістка вже звикла до хейту в інтернеті, тож навіть не думала спершу реагувати на закид ведучих. Однак після публікації її посту від каналу "Ісландія ТВ" відписалося понад 3000 людей, тож інтерв'юєрка вважає, що це варто було зробити.

Також Доротюк наголошує, що варто любити себе такими, якими ви є.

"Якщо вам хтось говорить у цьому соціумі, що ви виглядаєте якось ніяк, то вам потрібно змінити ту людину, яка так про вас говорить. Високо підняти голову, посміхнутись своєму віддзеркаленню і сказати, що я найкраща в себе", — сказала Аліна.

Нагадаємо, Петров та Іванов — ведучі YouTube-каналу "Ісландія ТВ" — вже не вперше потрапляють у скандал з мізогінними висловлюваннями у своїй програмі.

Раніше ведучі образили за зовнішність українську реперку Alyona Alyona. До того ж засудили її за фразу, вирвану з контексту, з інтерв'ю з Машею Єфросиніною.