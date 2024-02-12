Булинг в интернете — Доротюк прокомментировала скандал с Исландия ТВ

Журналистка и интервьюер Алина Доротюк рассказала, как нужно реагировать на хейт в интернете, после скандала с "Исландия ТВ". Девушка подчеркнула, что нужно любить себя и искоренять мизогинию в публичном пространстве.

Об этом Алина Доротюк сообщила Новини.LIVE.

Доротюк о хейте в интернете

После того как облик Алины Доротюк осудили ведущие YouTube-канала "Исландия ТВ", журналистка написала возмущенный пост в соцсети. К этому ее побуждали, говорит, подруги.

"Мои подруги начали мне просто сыпать и говорить, что, Алина, здесь нельзя проходить мимо, потому что то, что они себе позволяют, касается не только тебя, но и всех женщин в Украине", — сообщила Доротюк.

Сама журналистка уже привыкла к хейту в интернете, поэтому даже не думала сначала реагировать на упрек ведущих. Однако после публикации своего поста от канала "Исландия ТВ" отписалось более 3000 человек, поэтому интервьюер считает, что это стоило сделать.

Также Доротюк отмечает, что стоит любить себя такими, какие вы есть.

"Если вам кто-то говорит в этом социуме, что вы выглядите как-то никак, то вам нужно изменить того человека, который так о вас говорит. Высоко поднять голову, улыбнуться своему отражению и сказать, что я самая лучшая у себя", — сказала Алина.

Напомним, Петров и Иванов — ведущие YouTube-канала "Исландия ТВ" — уже не впервые попадают в скандал с мизогонными высказываниями в своей программе.

Ранее ведущие оскорбили за внешность украинского рэпера Alyona Alyona. К тому же осудили ее за фразу, вырванную из контекста, из интервью с Машей Ефросининой.