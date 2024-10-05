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Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

05 жовтня 2024 р. 13:26

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Секс-скандал навколо американського репера та продюсера P. Diddy викликав гучний резонанс у світових медіа. Українські артисти збентежені та шоковані тим, що відбувається.

У коментарі Новини.LIVE зірки українського шоу-бізнесу поділилися своїми думками щодо грандіозного скандалу.

Українські зірки відреагували на секс-скандал з P. Diddy

Джамала зізналася, що була шокована звісткою про арешт P. Diddy, адже колись була його прихильницею. Співачка поки утримується від остаточних висновків.

"Я дуже збентежена. Це розчарування, тому що я багато слухала пісень P. Diddy. Мені потрібно розібратися", — зазначила Джамала.

Вона також сподівається, що в українському шоу-бізнесі подібних скандалів не буде.

Злата Огнєвіч висловилася більш категорично. Вона вважає арешт P. Diddy цілком виправданим, підкресливши, що такі звинувачення можуть стосуватися не лише його.

"Таких, як він, ще багато", — наголосила артистка.

MamaRika особливо болісно сприйняла звинувачення щодо ймовірного знущання над неповнолітніми, оскільки сама є матір'ю.

"Для мене це страшна новина. Я це не можу пережити декілька днів. Я намагаюсь жити далі після цієї інформації. Ви ж розумієте, що коли в тебе є діти, ти це сприймаєш інакше", — сказала співачка.

Марія Орлова висловила думку, що зірки, які можуть бути причетні до злочинів P. Diddy, добре знали, на що йшли.

"Я думаю, що вони прекрасно все розуміли. Чому вони на це йшли? Ну це вже їхня особиста справа. А він вирішив — потоплять мене, то нехай тонуть інші. Цікаво, чим це все закінчиться", — прокоментувала Орлова.

Ведуча також припустила, що цей скандал може відволікати увагу від важливіших політичних подій, особливо в контексті президентських перегонів у США.

Камалія зайняла досить чітку позицію у цьому питанні.

"Все, що я можу сказати, це те, що проти розпусти. Я за чисте кохання", — відповіла зірка.

Раніше телеведуча Катерина Осадча також різко відреагувала на скандал з P. Diddy.

Тим часом у мережі шириться можлива телефонна розмова, в якій Бейонсе відповіла, чи була присутня на "білих вечірках" P. Diddy.

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23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

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