Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Секс-скандал вокруг американского рэпера и продюсера P. Diddy вызвал громкий резонанс в мировых медиа. Украинские артисты обескуражены и шокированы происходящим.

В комментарии Новини.LIVE звезды украинского шоу-бизнеса поделились своими мыслями по поводу грандиозного скандала.

Украинские звезды отреагировали на секс-скандал с P. Diddy

Джамала призналась, что была шокирована известием об аресте P. Diddy, ведь когда-то была его поклонницей. Певица пока воздерживается от окончательных выводов.

"Я очень огорчена. Это разочарование, потому что я много слушала песен P. Diddy. Мне нужно разобраться", — отметила Джамала.

Она надеется, что в украинском шоу-бизнесе подобных скандалов не будет.

Злата Огневич высказалась более категорично. Она считает арест P. Diddy вполне оправданным, подчеркнув, что такие обвинения могут относиться не только к нему.

"Таких, как он, еще много", — подчеркнула артистка.

MamaRika особенно болезненно восприняла обвинения в вероятном издевательстве над несовершеннолетними, поскольку сама является матерью.

"Для меня это страшная новость. Я это не могу пережить несколько дней. Я пытаюсь жить дальше после этой информации. Вы же понимаете, что когда у тебя есть дети, ты это воспринимаешь иначе" , - сказала певица.

Мария Орлова выразила мнение, что звезды, которые могут быть причастны к преступлениям P. Diddy, хорошо знали, на что шли.

"Я думаю, что они прекрасно все понимали. Почему они на это шли? Ну это уже их личное дело. А он решил - потопят меня, то пусть тонут другие. Интересно, чем это все закончится", — прокомментировала Орлова.

Ведущая также предположила, что этот скандал может отвлекать внимание от более важных политических событий, особенно в контексте президентской гонки в США.

Камалия заняла достаточно четкую позицию по этому вопросу.

"Все, что я могу сказать, это то, что против разврата. Я за чистую любовь", — ответила звезда.

Ранее телеведущая Екатерина Осадчая также резко отреагировала на скандал с P. Diddy.

Тем временем в сети ширится возможный телефонный разговор, в котором Бейонсе сказала, присутствовала ли на "белых вечеринках" P. Diddy.