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Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

05 жовтня 2024 р. 12:42

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Українська співачка Камалія хотіла підписати контракт зі Збройними силами України, проте її зупинили. Документи вже були готові і чекали на підпис.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Хто відмовив Камалію підписувати контракт із ЗСУ

За словами артистки, вона вже була готова стати військовозобов’язаною, але командир батальйону переконав її зустрітися з колишнім головнокомандувачем ЗСУ та нинішнім послом України у Великій Британії Валерієм Залужним перед ухваленням остаточного рішення.

Після тривалої розмови з ним Камалія вирішила залишитися в тилу. Основною причиною такого рішення стало те, що, будучи військовозобов’язаною, вона не змогла б їздити до своїх дітей, які навчаються в Лондоні.

"Я прийшла на прийом і ми довго розмовляли. Він відмовив, тому що я буду невиїзна, я буду військовозобов’язаною. У мене діти навчаються в Лондоні і я не зможу їздити до них. Коли знаходжу у своєму графіку вільне вікно — тоді їду до дітей Коли ти військовозобов’язаний, то ти не можеш вплинути на жодну ситуацію", — сказала Камалія.

Вона додала, що Залужний відзначив її роботу у тилу.

"Залужний сказав мені, що я і так багато роблю для країни і тому більше буду потрібна тут в тилу, ніж там на фронті", — підсумувала зарка.

Нагадаємо, у вересня співачка Камалія провела доньок-двійнят Арабеллу та Мірабеллу до Великої Британії. Після початку повномасштабної війни саме в столиці Сполученого Королівства, Лондоні, 11-річні дівчата живуть разом з батьком, бізнесменом пакистанського походження Мохаммадом Захуром. 

Також ми писали, що донька Камалії потрапила до лікарні з серйозною травмою.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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