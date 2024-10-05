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Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

5 октября 2024 г. 12:42

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Украинская певица Камалия хотела подписать контракт с Вооруженными силами Украины, но ее остановили. Документы уже были готовы и ждали подписи.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Кто отговорил Камалию подписывать контракт с ВСУ

По словам артистки, она уже была готова стать военнообязанной, но командир батальона убедил ее встретиться с бывшим главнокомандующим ВСУ и нынешним послом Украины в Великобритании Валерием Залужным перед принятием окончательного решения.

После продолжительного разговора с ним Камалия решила остаться в тылу. Основной причиной такого решения стало то, что, будучи военнообязанной, она не смогла бы ездить к своим учащимся детям в Лондоне.

"Я пришла на прием и мы долго разговаривали. Он отказал, потому что я буду невыездной, я буду военнообязанной. У меня дети учатся в Лондоне и я не смогу ездить к ним. Когда нахожу в своем графике свободное окно — тогда еду к детям. Когда ты военнообязанный, то не можешь повлиять ни на одну ситуацию", — сказала Камалия.

Она добавила, что Залужный отметил ее работу в тылу.

"Залужный сказал мне, что я и так много делаю для страны и поэтому больше буду нужна здесь в тылу, чем там на фронте", — подытожила зарка.

Напомним, в сентябре певица Камалия провела дочерей-близнецов Арабеллу и Мирабеллу в Великобританию. После начала полномасштабной войны именно в столице Соединенного Королевства, Лондоне, 11-летние девочки живут вместе с отцом, бизнесменом пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром.

Также мы писали, что дочь Камалии попала в больницу с серьезной травмой.

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