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Звільнення Залужного, небезпека з Техасу та рішення Конгресу — ефір Новини.LIVE

05 лютого 2024 р. 21:16

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21:16Звільнення Залужного, небезпека з Техасу та рішення Конгресу — ефір Новини.LIVE

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21:16 Звільнення Залужного, небезпека з Техасу та рішення Конгресу — ефір Новини.LIVE

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20:44 Чи зможе нова влада в Росії вплинути на закінчення війни в Україні — опитування

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20:35 Нові обличчя на Євробаченні — як жестова мова стала головним трендом України в 2024 році

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20:25 Можливе звільнення Залужного та майбутні вибори в США — ефір Новини.LIVE

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20:00 Кому вигідна відставка Залужного і чи можливий бунт у суспільстві — Литвинчук в ефірі

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19:08 Яка ситуація на Бахмутському напрямку та чого не вистачає ЗСУ — Михайло Іваночко в ефірі

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19:01 Каспаров розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

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18:01 Євробачення-2024 — продюсер Путінцев розповів, чи дійсно могли сфальсифікувати голоси

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17:10 Мірошниченко розповів, за кого голосував на Євробаченні-2024, та на що пішли 11 млн фінансування

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16:00 Не лише Залужний — ким замінять Головкома ЗСУ та хто ще може втратити посаду

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Новий гість ефіру Новини.LIVE — антикризовий менеджер та юрист Михайло Гагаркін. Тема ефіру — можливе звільнення Валерія Залужного, чим небезпечна ситуація в Техасі, та що буде далі вирішувати Конгрес США.

Подивитися ефір можна за посиланням

Ефір Новини.LIVE з Михайлом Гагаркіним

Теми дискусії з ведучим каналу Сергієм Гулюком:

  • ймовірне звільнення Валерія Залужного;
  • хто замінить його на посту Головкома;
  • перспективи надання Заходом допомоги Україні;
  • яка існує небезпека для українських партнерів.

Нагадаємо, раніше нардеп Єгор Чернєв заявив, коли Україна зможе отримати німецькі крилаті ракети Taurus.

Водночас грузинська розвідка заявляє про затримання вибухівки, яка йшла з Одеси до Воронежа.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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