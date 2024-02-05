Звільнення Залужного, небезпека з Техасу та рішення Конгресу — ефір Новини.LIVE

Новий гість ефіру Новини.LIVE — антикризовий менеджер та юрист Михайло Гагаркін. Тема ефіру — можливе звільнення Валерія Залужного, чим небезпечна ситуація в Техасі, та що буде далі вирішувати Конгрес США.

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Ефір Новини.LIVE з Михайлом Гагаркіним

Теми дискусії з ведучим каналу Сергієм Гулюком:

ймовірне звільнення Валерія Залужного;

хто замінить його на посту Головкома;

перспективи надання Заходом допомоги Україні;

яка існує небезпека для українських партнерів.

Нагадаємо, раніше нардеп Єгор Чернєв заявив, коли Україна зможе отримати німецькі крилаті ракети Taurus.

Водночас грузинська розвідка заявляє про затримання вибухівки, яка йшла з Одеси до Воронежа.