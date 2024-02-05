Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE arrow

Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

5 февраля 2024 г. 21:16

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:16Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

Text

20:44 Сможет ли новая власть в России повлиять на окончание войны в Украине — опрос

Text
Новость с видео

20:35Новые лица на Евровидении — как жестовой язык стал главным трендом Украины в 2024 году

Text

20:25Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

Text

20:00Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

Text

19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Text

18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

Text

17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

Text

16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

Text

21:16 Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

Text

20:44 Сможет ли новая власть в России повлиять на окончание войны в Украине — опрос

Text
Новость с видео

20:35 Новые лица на Евровидении — как жестовой язык стал главным трендом Украины в 2024 году

Text

20:25 Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

Text

19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Text

18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

Text

17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

Text

16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность

Популярні відео

Text

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

Новый закон о мобилизации — действительно ли ТЦК будут блокировать счета уклонистов

31 января 2024 г. 17:07

Новый гость эфира Новини.LIVE — антикризисный менеджер и юрист Михаил Гагаркин. Тема эфира — возможное увольнение Валерия Залужного, чем опасна ситуация в Техасе, и что будет дальше решать Конгресс США.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Михаилом Гагаркиным

Темы дискуссии с ведущим канала Сергеем Гулюком:

  • вероятное увольнение Валерия Залужного;
  • кто заменит его на посту Главкома;
  • перспективы предоставления Западом помощи Украине;
  • опасность для украинских партнеров.

Напомним, ранее нардеп Егор Чернев заявил, когда Украина сможет получить немецкие крылатые ракеты Taurus.

В то же время грузинская разведка заявляет о задержании взрывчатки, которая шла из Одессы в Воронеж.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

21:24 В МВД показали видео героического спасения пострадавших в результате обстрела Донецкой области

Text

21:16 Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

21:07 Доллар и евро резко подешевели — курс на завтра

Новость с фото

21:00 В Укргидрометцентре рассказали, в каких регионах в течение недели будет идти мокрый снег

Новость с видео

20:53 Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:51 У Судакова нет клаусулы в новом контракте

Text

20:44 Сможет ли новая власть в России повлиять на окончание войны в Украине — опрос

20:40 Лучшие годы выпуска Toyota RAV4 — руководство по покупке подержанных авто

Text
Новость с видео

20:35 Новые лица на Евровидении — как жестовой язык стал главным трендом Украины в 2024 году

Новость с видео

20:34 Как накажут уклонистов, которые выбросили повестку — в ТЦК ответили украинцам

Новость с видео

21:24 В МВД показали видео героического спасения пострадавших в результате обстрела Донецкой области

21:07 Доллар и евро резко подешевели — курс на завтра

Новость с фото

21:00 В Укргидрометцентре рассказали, в каких регионах в течение недели будет идти мокрый снег

Новость с видео

20:53 Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

20:51 У Судакова нет клаусулы в новом контракте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:40 Лучшие годы выпуска Toyota RAV4 — руководство по покупке подержанных авто

Новость с видео

20:34 Как накажут уклонистов, которые выбросили повестку — в ТЦК ответили украинцам

20:24 У короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак

20:05 Антикоррупционный комитет ВРУ отправил законопроект о мобилизации на доработку — какая причина

19:59 С временно оккупированной Херсонщины вернули еще двоих детей — детали эвакуации

06:30 "Ивановец" последовал за крейсером "Москва" — что известно об очередном морском успехе Украины

Эксклюзив

06:01 Тайные переговоры США с Россией и окончание войны: интервью Гарри Каспарова

4 февраля 2024
Новость с видео

19:15 Сможет ли Украина получить замороженные активы РФ — мнение политолога

Новость с видео

17:15 Кто рискует остаться без брони — одесский юрист рассказал о новом законопроекте

3 февраля 2024
Новость с видео

19:45 Опоздание из-за воздушной тревоги — могут ли уволить с работы

Новость с видео

19:15 Почему не заработал американский ленд-лиз для Украины — мнение политолога

06:30 Новый законопроект о мобилизации — какие нормы могут стать проблемой для Украины

Эксклюзив

06:01 Слабость Запада и безнаказанность Путина — больше интервью Гарри Каспарова

2 февраля 2024
Эксклюзив

21:00 Самый дорогой долгострой — расследование проекта "Наша Справа" о строительстве Подольского моста

Новость с фото

13:40 Массовый протест фермеров в Брюсселе — получили ли митингующие, что хотели

Text

21:16 Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

Text

20:44 Сможет ли новая власть в России повлиять на окончание войны в Украине — опрос

Text
Новость с видео

20:35 Новые лица на Евровидении — как жестовой язык стал главным трендом Украины в 2024 году

Text

20:25 Возможное увольнение Залужного и предстоящие выборы в США — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Кому выгодна отставка Залужного и возможен ли бунт в обществе — Литвинчук в эфире

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

19:08 Какая ситуация на Бахмутском направлении и чего не хватает ВСУ — Михаил Иваночко в эфире

Text

19:01 Каспаров рассказал, каким видит окончание войны в Украине

Text

18:01 Евровидение-2024 — продюсер Путинцев рассказал, действительно ли могли сфальсифицировать голоса

Text

17:10 Мирошниченко рассказал, за кого голосовал на Евровидении-2024, и на что ушли 11 млн финансирования

Text

16:00 Не только Залужный — кем заменят Главкома ВСУ и кто еще может потерять должность