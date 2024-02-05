Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

Новый гость эфира Новини.LIVE — антикризисный менеджер и юрист Михаил Гагаркин. Тема эфира — возможное увольнение Валерия Залужного, чем опасна ситуация в Техасе, и что будет дальше решать Конгресс США.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Эфир Новини.LIVE с Михаилом Гагаркиным
Темы дискуссии с ведущим канала Сергеем Гулюком:
- вероятное увольнение Валерия Залужного;
- кто заменит его на посту Главкома;
- перспективы предоставления Западом помощи Украине;
- опасность для украинских партнеров.
Напомним, ранее нардеп Егор Чернев заявил, когда Украина сможет получить немецкие крылатые ракеты Taurus.
В то же время грузинская разведка заявляет о задержании взрывчатки, которая шла из Одессы в Воронеж.