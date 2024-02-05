Увольнение Залужного, опасность из Техаса и решение Конгресса — эфир Новини.LIVE

Новый гость эфира Новини.LIVE — антикризисный менеджер и юрист Михаил Гагаркин. Тема эфира — возможное увольнение Валерия Залужного, чем опасна ситуация в Техасе, и что будет дальше решать Конгресс США.

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Эфир Новини.LIVE с Михаилом Гагаркиным

Темы дискуссии с ведущим канала Сергеем Гулюком:

вероятное увольнение Валерия Залужного;

кто заменит его на посту Главкома;

перспективы предоставления Западом помощи Украине;

опасность для украинских партнеров.

Напомним, ранее нардеп Егор Чернев заявил, когда Украина сможет получить немецкие крылатые ракеты Taurus.

В то же время грузинская разведка заявляет о задержании взрывчатки, которая шла из Одессы в Воронеж.