Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

У програмі Новини.LIVE авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап розглянув низку актуальних питань, серед яких походження гіперзвукової ракети "Циркон" і її потенційна небезпека.

Подивитись ефір можна о 22:00 за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Костянтином Криволапом

Разом з ведучою Юлією Литвиненко та авіаційним експертом і аналітиком Костянтин Криволап говорили про новий центр авіації в Україні, зміну тактики РФ щодо обстрілів, ракети "Циркон" та їх небезпеку. А також чи готується Європа до війни, та яку загрозу несе "ІДІЛ" Росії.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що в українських військових є зброя здатна збивати ракети "Циркони". Він також повідомив про можливий дефіцит ракет інших типів у Росії.

Також ми писали про те, що експерти пояснили, чому російська ракета Циркон є аферою Міноборони РФ.