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Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

27 березня 2024 р. 22:00

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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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19:53 Росіяни перетворили Крим у військову базу, місцеве населення переслідують, — Ташева

Text

18:16 Чи потрібен національний телемарафон — кияни висловили свою думку

Text

16:07 Нардеп прокоментував усунення пункту про обмежено придатних з закону про мобілізацію

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15:03 Повторна ВЛК для обмежено придатних — нардеп розкритикував правку до законопроєкту

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13:59 Підвищення тарифів на електроенергію — що кажуть у Раді

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13:31 Обстріл Києва "Цирконами" — Гуменюк назвала мету атаки

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У програмі Новини.LIVE авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап розглянув низку актуальних питань, серед яких походження гіперзвукової ракети "Циркон" і її потенційна небезпека.

Подивитись ефір можна о 22:00 за посиланням.

Ефір Новини.LIVE з Костянтином Криволапом

Разом з ведучою Юлією Литвиненко та авіаційним експертом і аналітиком Костянтин Криволап говорили про новий центр авіації в Україні, зміну тактики РФ щодо обстрілів, ракети "Циркон" та їх небезпеку. А також чи готується Європа до війни, та яку загрозу несе "ІДІЛ" Росії.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що в українських військових є зброя здатна збивати ракети "Циркони". Він також повідомив про можливий дефіцит ракет інших типів у Росії. 

Також ми писали про те, що експерти пояснили, чому російська ракета Циркон є аферою Міноборони РФ. 

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22:05 Україною шириться повітряна тривога — яка небезпека для регіонів

21:51 Циганкова та Мудрика порівняли з Мессі та Хаві — що відомо

21:47 Буданов заявив, що РФ знала про підготовку теракту ще в лютому

21:45 Безкоштовні медпослуги для ветеранів — за що не треба платити у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:40 Адвокат пояснив, яка буде відповідальність за не проходження повторного ВЛК

21:35 Євросоюз продовжить торгівлю з Україною без мит — посли ЄС

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13:59 Підвищення тарифів на електроенергію — що кажуть у Раді

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