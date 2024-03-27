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Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

27 марта 2024 г. 22:00

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22:00 Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

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18:16 Нужен ли национальный телемарафон — киевляне выразили свое мнение

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13:59 Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

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13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

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12:20 РФ может выпустить до 250 воздушных целей — политолог предупредил украинцев

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12:00 Гуменюк призвала украинцев реагировать на воздушную тревогу

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11:44 Нардеп ответил, как увольнение Данилова повлияет на работу СНБО

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22:00 Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

Text

19:53 Россияне превратили Крым в военную базу, местное население преследуют, — Ташева

Text

18:16 Нужен ли национальный телемарафон — киевляне выразили свое мнение

Text

16:07 Нардеп прокомментировал устранение пункта об ограниченно пригодных из закона о мобилизации

Text

15:03 Повторная ВВК для ограниченно пригодных — нардеп раскритиковал правку к законопроекту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:59 Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

Text

13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

Text

12:20 РФ может выпустить до 250 воздушных целей — политолог предупредил украинцев

Text

12:00 Гуменюк призвала украинцев реагировать на воздушную тревогу

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11:44 Нардеп ответил, как увольнение Данилова повлияет на работу СНБО

В программе "Новини.LIVE" авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассмотрел ряд актуальных вопросов, среди которых происхождение гиперзвуковой ракеты "Циркон" и ее потенциальная опасность.

Посмотреть эфир можно в 22:00 по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Константином Криволапом

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко и авиационным экспертом и аналитиком Константин Криволап говорили о новом центре авиации в Украине, изменении тактики РФ по обстрелам, ракете "Циркон" и их опасности. А также готовится ли Европа к войне и какую угрозу несет "ИГИЛ" России.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что у украинских военных есть оружие способное сбивать ракеты "Цирконы". Он также сообщил о возможном дефиците ракет других типов в России.

Также мы писали о том, что эксперты объяснили, почему российская ракета Циркон является аферой Минобороны РФ.

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22:44 Минздрав выявил ряд нарушений при проверке ВВК в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25 На валютном рынке очередные колебания — сколько стоит доллар

обновлено:

22:22 Воздушные силы предупреждают о пусках ракет — какая область в опасности

22:05 По Украине распространяется воздушная тревога — какая опасность для регионов

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19:53 Россияне превратили Крым в военную базу, местное население преследуют, — Ташева

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18:16 Нужен ли национальный телемарафон — киевляне выразили свое мнение

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16:07 Нардеп прокомментировал устранение пункта об ограниченно пригодных из закона о мобилизации

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15:03 Повторная ВВК для ограниченно пригодных — нардеп раскритиковал правку к законопроекту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:59 Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

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