Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

В программе "Новини.LIVE" авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассмотрел ряд актуальных вопросов, среди которых происхождение гиперзвуковой ракеты "Циркон" и ее потенциальная опасность.

Посмотреть эфир можно в 22:00 по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Константином Криволапом

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко и авиационным экспертом и аналитиком Константин Криволап говорили о новом центре авиации в Украине, изменении тактики РФ по обстрелам, ракете "Циркон" и их опасности. А также готовится ли Европа к войне и какую угрозу несет "ИГИЛ" России.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что у украинских военных есть оружие способное сбивать ракеты "Цирконы". Он также сообщил о возможном дефиците ракет других типов в России.

Также мы писали о том, что эксперты объяснили, почему российская ракета Циркон является аферой Минобороны РФ.