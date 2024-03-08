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Зв'язку з СРСР немає — культурологиня розповіла про історію свята 8 березня

Зв'язку з СРСР немає — культурологиня розповіла про історію свята 8 березня

08 березня 2024 р. 17:37

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17:00 Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

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16:22 Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:59 Зеленський пояснив, для чого Росія хоче взяти паузу у війні

Text

15:19 Жінки в ЗСУ — з якою головною проблемою стикаються військові

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14:32 У чому важливість візиту спецпредставника Китаю до Києва — експертка відповіла

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8 березня — свято, яке має довгу історію й жодним чином не пов'язане з Радянським Союзом, як багато хто звик вважати. Офіційно дату запровадили ще у 1910 році й першочергово була названа як Міжнародний день боротьби за жіночі права. 

Про це розповіла культорологиня Альона Грузіна в ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Історія свята 8 березня

За словами Грузіної, дату офіційно ввели у 1910 році й пов'язана вона із суфражистським рухом, представниці якого боролися за право на освіту та можливість голосувати на виборах. 

"Вона була названа як Міжнародний день боротьби за жіночі права. Вона покликана на те, щоб звернути увагу на жіночі права, особливо на їх порушення", — розповіла Грузіна. 

Вона додала, що не потрібно скасовувати це свято чи переносити його на 25 лютого, як хотіли зробити раніше й назвати його Днем української жінки. 

"8 березня — це Міжнародний день боротьби за жіночі права. Тобто, ми привертаємо увагу не просто до фігури жінки, а до тих перепон, з якими вони зустрічаються", — сказала експертка. 

Грузіна наголосила, що у нас досі залишаються невирішеними такі питання, як гендерний розрив у оплаті праці чи недостатня представленість жінок на керівних посадах. Крім того, гострим стоїть забезпечення жінок в армії. 

Нагадаємо, ми раніше писали, як святкуватимуть 8 березня в Одесі.Також ми писали,  що можна подарувати мамі на 8 березня, щоб зробити її щасливою.

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17:47 У Сухопутних силах показали кадри ефектного знищення російської техніки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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