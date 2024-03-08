Связи с СССР нет — культуролог рассказала об истории праздника 8 марта

8 марта — праздник, имеющий долгую историю и никоим образом не связанный с Советским Союзом, как многие привыкли считать. Официально дата была введена еще в 1910 году и первоначально была названа как Международный день борьбы за женские права.

Об этом рассказала культоролог Алена Грузина в утреннем эфире Ранок.LIVE.

История праздника 8 марта

По словам Грузиной, дата официально была введена в 1910 году и связана она с суфражистским движением, представительницы которого боролись за право на образование и возможность голосовать на выборах.

"Она была названа как Международный день борьбы за женские права. Она призвана обратить внимание на женские права, особенно на их нарушение", — рассказала Грузина.

Она добавила, что не нужно отменять этот праздник или переносить его на 25 февраля, как хотели сделать раньше и назвать его Днем украинской женщины.

"8 марта — это Международный день борьбы за женские права. То есть, мы привлекаем внимание не просто к фигуре женщины, а тех преград, с которыми они встречаются", — сказала эксперт.

Грузина подчеркнула, что у нас до сих пор остаются нерешенными такие вопросы, как гендерный разрыв в оплате труда или недостаточное представление женщин на руководящих должностях. Кроме того, острым стоит вопрос обеспечение женщин в армии.

Напомним, мы раньше писали, как будут праздновать 8 марта в Одессе. Также мы писали, что можно подарить маме на 8 марта , чтобы сделать ее счастливой.