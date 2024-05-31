Звернення Столтенберга — прямий ефір пресконференції генсека НАТО

У Празі у п'ятницю, 31 травня, пройшла зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг на полях заходу заявив, що Україна повинна мати право бити по об'єктах на території Росії.

Подивитися пресконференцію генсека НАТО після зустрічі можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 14:00.

Пресконференція Столтенберга в Празі

Під час зустрічі генсек наголосив, що українські удари мають оборонний характер. Водночас він зазначив, що союзники очікують від України відповідальності у питанні завдання ударів по Росії.

Нагадаємо, Столтенберг закликав країни-члени Альянсу, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії.

Також генсек НАТО заявляв, що Альянс не буде направляти свої війська в Україну для участі у війні проти РФ. Однак він зазначив, що західні партнери й надалі будуть підтримувати нашу країну.