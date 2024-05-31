Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

В Праге в пятницу, 31 мая, прошла встреча министров иностранных дел НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг на полях мероприятия заявил, что Украина должна иметь право бить по объектам на территории России.

Посмотреть пресс-конференцию генсека НАТО после встречи можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 14:00.

Пресс-конференция Столтенберга в Праге

Во время встречи генсек подчеркнул, что украинские удары имеют оборонительный характер. В то же время он отметил, что союзники ожидают от Украины ответственности в вопросе нанесения ударов по России.

Напомним, Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.

Также генсек НАТО заявлял, что Альянс не будет направлять свои войска в Украину для участия в войне против РФ. Однако он отметил, что западные партнеры и дальше будут поддерживать нашу страну.