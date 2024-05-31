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Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

31 мая 2024 г. 14:00

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

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14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Text
Новость с видео

12:59 День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

Text

10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

30 мая 2024
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23:55 Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

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22:12 Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы

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В Праге в пятницу, 31 мая, прошла встреча министров иностранных дел НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг на полях мероприятия заявил, что Украина должна иметь право бить по объектам на территории России.

Посмотреть пресс-конференцию генсека НАТО после встречи можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 14:00.

Пресс-конференция Столтенберга в Праге

Во время встречи генсек подчеркнул, что украинские удары имеют оборонительный характер. В то же время он отметил, что союзники ожидают от Украины ответственности в вопросе нанесения ударов по России.

Напомним, Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.

Также генсек НАТО заявлял, что Альянс не будет направлять свои войска в Украину для участия в войне против РФ. Однако он отметил, что западные партнеры и дальше будут поддерживать нашу страну.

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14:45 В Харькове возросло количество погибших в результате удара по многоэтажке

14:41 В Харьковской области уже несколько дней не могут потушить пожар — огонь охватил 3700 га леса

14:33 Условный срок отменили — как суд изменил наказание для львовянина, проигнорировавшего повестку в ТЦК

14:32 В Харькове мужчина прорывался в разрушенный дом, где под завалами его жена и дочь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:23 Почти треть украинцев живет в бедности из-за войны — Мировой банк

14:23 В Броварах прокуратура требует вернуть землю возле Десны стоимостью более 140 млн грн

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

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14:03 Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

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14:00 Обращение Столтенберга — прямой эфир пресс-конференции генсека НАТО

Text
Новость с видео

12:59 День памяти в США, президентские выборы и суд над Трампом — главные новости Америки

Text

10:05 Жовниренко прокомментировал запрет для Украины бить по территории РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

30 мая 2024
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23:55 Украине нужно совершенствовать оборонно-промышленный комплекс, — нардеп от партии "Слуга народа"

Text

22:12 Какой процент экономики Украины находится в тени — ответ Ревы

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21:16 Штрафы для военнообязанных женщин и тариф на свет — Просто Новини

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18:52 Лес вместо Каховского водохранилища — Толоконников оценил вероятность захода ДРГ на территорию