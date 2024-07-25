Звернення Джо Байдена — Президент США уперше після відмови від виборів звертається до народу

У ніч проти 25 липня о 02:45 Президент США Джо Байден розпочинає своє звернення до американського народу. Це перший його виступ після відмови брати участь у президентських перегонах, балотуючись на ще один строк.

У соцмережі Х американський лідер зазначав, що у зверненні з Овального кабінету розкаже, як планує "завершити роботу для американського народу".

Tomorrow evening at 8 PM ET, I will address the nation from the Oval Office on what lies ahead, and how I will finish the job for the American people. — President Biden (@POTUS) July 23, 2024

Під час звернення американський лідер прокоментує своє рішення щодо припинення своєї кандидатури на переобрання. Подивитися трансляцію можна у прямій трансляції на Новини.LIVE.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, Президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру із президентських виборів. Американський лідер заявив, що таке рішення відповідає інтересам його партії та країни, а також додав, що має відійти вбік і зосередитися лише на виконанні своїх президентських обов'язків до кінця терміну.

Згодом стало відомо, що Джо Байден повідомив, що підтримує кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Саме вона замість нього братиме участь у президентських перегонах.