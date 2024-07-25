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Звернення Джо Байдена — Президент США уперше після відмови від виборів звертається до народу

Звернення Джо Байдена — Президент США уперше після відмови від виборів звертається до народу

25 липня 2024 р. 02:45

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У ніч проти 25 липня о 02:45 Президент США Джо Байден розпочинає своє звернення до американського народу. Це перший його виступ після відмови брати участь у президентських перегонах, балотуючись на ще один строк. 

У соцмережі Х американський лідер зазначав, що у зверненні з Овального кабінету розкаже, як планує "завершити роботу для американського народу".

Під час звернення американський лідер прокоментує своє рішення щодо припинення своєї кандидатури на переобрання. Подивитися трансляцію можна у прямій трансляції на Новини.LIVE.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, Президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру із президентських виборів. Американський лідер заявив, що таке рішення відповідає інтересам його партії та країни, а також додав, що має відійти вбік і зосередитися лише на виконанні своїх президентських обов'язків до кінця терміну.

Згодом стало відомо, що Джо Байден повідомив, що підтримує кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Саме вона замість нього братиме участь у президентських перегонах.

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