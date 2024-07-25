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Обращение Джо Байдена — Президент США впервые после отказа от выборов обращается к народу

Обращение Джо Байдена — Президент США впервые после отказа от выборов обращается к народу

25 июля 2024 г. 2:45

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В ночь на 25 июля в 02:45 Президент США Джо Байден начинает свое обращение к американскому народу. Это первое его выступление после отказа принимать участие в президентской гонке, баллотируясь на еще один срок.

В соцсети Х американский лидер отмечал, что в обращении из Овального кабинета расскажет, как планирует "завершить работу для американского народа".

Во время обращения американский лидер прокомментирует свое решение о прекращении своей кандидатуры на переизбрание. Посмотреть трансляцию можно в прямой трансляции на Новини.Live.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Американский лидер заявил, что такое решение отвечает интересам его партии и страны, а также добавил, что должен отойти в сторону и сосредоточиться только на исполнении своих президентских обязанностей до конца срока.

Впоследствии стало известно, что Джо Байден сообщил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис. Именно она вместо него будет участвовать в президентской гонке.

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