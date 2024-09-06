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Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

06 вересня 2024 р. 13:00

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13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

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13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

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12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

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10:28Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

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10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

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15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем у Німеччині, де наразі перебуває глава держави. Тим часом у США анонсували несподіваний пакет військової допомоги Україні. 

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00. 

Ефір День.LIVE

Ключові теми ефіру:

  • У Німеччині стартувала перша за три місяці зустріч у форматі "‎Рамштайн";
  • Володимир Зеленський зустрінеться з Олафом Шольцем;
  • Спікер Держдепу США Джон Кірбі заявив, що Штати посилять позиції України на переговорах з Москвою;
  • Засновник Telegram Павло Дуров вийшов у світ після свого арешту у Франції;
  • Російський президент Володимир Путін несподівано похвалив Камалу Гаріс, яка візьме участь у президентських виборах у США.

Запрошені гості студії:

  • політтехнолог Олег Постернак;
  • голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв;
  • політолог Ростислав Балабан;
  • доктор юридичних наук та депутат Київської міської ради Леонід Ємець.

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13:31 Генпрокуратура розслідує 28 розстрілів українських полонених — ЗМІ дізнались про новий злочин Росії

13:29 Заборона на вилов раків на Одещині — терміни

13:27 В Україні сильно зростуть тарифи на інтернет з 1 жовтня — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:10 Так у Росії буде стимул до миру — Зеленський закликав союзників дати дозвіл на далекобійність

13:10 Столтенберг звернувся до союзників із заявою щодо допомоги Україні

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12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

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10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

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