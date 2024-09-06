Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем у Німеччині, де наразі перебуває глава держави. Тим часом у США анонсували несподіваний пакет військової допомоги Україні.

Про все це й не тільки в ефірі День.LIVE о 13:00.

Ефір День.LIVE

Ключові теми ефіру:

У Німеччині стартувала перша за три місяці зустріч у форматі "‎Рамштайн";

Володимир Зеленський зустрінеться з Олафом Шольцем;

Спікер Держдепу США Джон Кірбі заявив, що Штати посилять позиції України на переговорах з Москвою;

Засновник Telegram Павло Дуров вийшов у світ після свого арешту у Франції;

Російський президент Володимир Путін несподівано похвалив Камалу Гаріс, яка візьме участь у президентських виборах у США.

Запрошені гості студії:

політтехнолог Олег Постернак;

голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв;

політолог Ростислав Балабан;

доктор юридичних наук та депутат Київської міської ради Леонід Ємець.