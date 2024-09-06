Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Олафом Шольцем в Германии, где находится глава государства. Между тем, в США анонсировали неожиданный пакет военной помощи Украине.
Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.
Эфир День.LIVE
Ключевые темы эфира:
- В Германии стартовала первая за три месяца встреча в формате "Рамштайн";
- Владимир Зеленский встретится с Олафом Шольцом;
- Спикер Госдепа США Джон Кирби заявил, что Штаты усилят позиции Украины на переговорах с Москвой;
- Основатель Telegram Павел Дуров вышел в свет после своего ареста во Франции;
- Российский президент Владимир Путин неожиданно похвалил Камалу Харрис, которая примет участие в президентских выборах в США.
Приглашенные гости студии:
- политтехнолог Олег Постернак;
- председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;
- политолог Ростислав Балабан;
- доктор юридических наук и депутат Киевского городского совета Леонид Емец.