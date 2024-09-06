Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Олафом Шольцем в Германии, где находится глава государства. Между тем, в США анонсировали неожиданный пакет военной помощи Украине.

Обо всем этом и не только в эфире День.LIVE в 13:00.

Эфир День.LIVE

Ключевые темы эфира:

В Германии стартовала первая за три месяца встреча в формате "Рамштайн";

Владимир Зеленский встретится с Олафом Шольцом;

Спикер Госдепа США Джон Кирби заявил, что Штаты усилят позиции Украины на переговорах с Москвой;

Основатель Telegram Павел Дуров вышел в свет после своего ареста во Франции;

Российский президент Владимир Путин неожиданно похвалил Камалу Харрис, которая примет участие в президентских выборах в США.

Приглашенные гости студии:

политтехнолог Олег Постернак;

председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев;

политолог Ростислав Балабан;

доктор юридических наук и депутат Киевского городского совета Леонид Емец.