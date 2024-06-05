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Зустріч Зеленського з Макроном і Байденом, реакція на мирний план Китаю — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Зеленського з Макроном і Байденом, реакція на мирний план Китаю — ефір Вечір.LIVE

05 червня 2024 р. 18:09

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18:09 Зустріч Зеленського з Макроном і Байденом, реакція на мирний план Китаю — ефір Вечір.LIVE

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18:09 Зустріч Зеленського з Макроном і Байденом, реакція на мирний план Китаю — ефір Вечір.LIVE

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17:50 "Всиновлення" викрадених українських дітей — Зеленська розповіла про черговий злочин росіян

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17:36 Зеленська відповіла, скільки українських дітей переведені в російське громадянство

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16:38 Коли закінчиться блокада кордону з Україною — відповідь політолога Корейби

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16:16 Інтервʼю першої леді України Олени Зеленської латиноамериканським ЗМІ

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16:05 Чи піде Ізраїль на угоду з Хамасом для повернення заручників — Сергій Ауслендер

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13:57 Мобілізація в Україні — Федієнко висловився щодо ухилянтів

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12:57 Протести на кордоні — Демченко пояснив ситуацію на пропускному пункті "Медика-Шегині"

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В прамому ефірі Вечір.LIVE запрошені експерти і аналітики обговорять майбутні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Емманюель Макроном і Джо Байденом. Також обговорять реакцію України на "мирні" ініціативи Китаю.

Подивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.

Про що ефір

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі в п'ятницю. Окрім того, глава держави найближчим часом двічі зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Також експерти обговорять реакцію Міністерства закордонних справ України на заяву Китаю щодо його "мирного плану" Окрім того, гості ефіру проаналізують постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників ДСНС в обсягах не більше 50 відсотків.

Гостями студії Вечір.LIVE стали:

  • Олексій Гончаренко, народний депутат України, (Европейська Солідарність);
  • Тарас Загородній, політтехнолог;
  • Ігор Кривошеєв, член Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
  • Сергій Євтушок, народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента України підтвердили участь Володимира Зеленського на полях саміту G7 13-15 червня. Глава держави буде присутній особисто або доєднається онлайн.

Напередодні, 4 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки, де обговорив питання зміни ситуації на полі бою, проблеми в енергетиці, а також можливість виробництва та закупівлі дронів.

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17:59 "Золота" знахідка — в США чоловік пошуковим магнітом дістав з-під води повний грошей сейф

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17:49 Українець намагався відправити поштою до США 75 автентичних пам'яток культури — фото

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:41 В Міноборони розповіли, в яких випадках військовозобов’язаний може бути "у розшуку"

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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