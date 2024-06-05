Зустріч Зеленського з Макроном і Байденом, реакція на мирний план Китаю — ефір Вечір.LIVE

В прамому ефірі Вечір.LIVE запрошені експерти і аналітики обговорять майбутні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Емманюель Макроном і Джо Байденом. Також обговорять реакцію України на "мирні" ініціативи Китаю.

Подивитися ефір можна о 17.50 за посиланням.

Про що ефір

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі в п'ятницю. Окрім того, глава держави найближчим часом двічі зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Також експерти обговорять реакцію Міністерства закордонних справ України на заяву Китаю щодо його "мирного плану" Окрім того, гості ефіру проаналізують постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників ДСНС в обсягах не більше 50 відсотків.

Гостями студії Вечір.LIVE стали:

Олексій Гончаренко, народний депутат України, (Европейська Солідарність);

Тарас Загородній, політтехнолог;

Ігор Кривошеєв, член Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Сергій Євтушок, народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента України підтвердили участь Володимира Зеленського на полях саміту G7 13-15 червня. Глава держави буде присутній особисто або доєднається онлайн.

Напередодні, 4 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки, де обговорив питання зміни ситуації на полі бою, проблеми в енергетиці, а також можливість виробництва та закупівлі дронів.