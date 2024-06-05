Встреча Зеленского с Макроном и Байденом, реакция на мирный план Китая — эфир Вечір.LIVE

В прямом эфире Вечір.LIVE приглашенные эксперты и аналитики обсудят предстоящие встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Эмманюэлем Макроном и Джо Байденом. Также обсудят реакцию Украины на мирные инициативы Китая.
Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.
О чем эфир
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Макроном в Париже в пятницу. Кроме того, глава государства в ближайшее время дважды встретится с президентом США Джо Байденом.
Также эксперты обсудят реакцию Министерства иностранных дел Украины на заявление Китая относительно его "мирного плана". Кроме того, гости эфира проанализируют постановление, предусматривающее бронирование, в частности, работников ГСЧС в объемах не более 50 процентов.
Гостями студии Вечір.LIVE стали:
- Алексей Гончаренко, народный депутат Украины (Европейская Солидарность);
- Тарас Загородний, политтехнолог;
- Игорь Кривошеев, член Комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству;
- Сергей Евтушок, народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики.
Напомним, ранее в Офисе Президента Украины подтвердили участие Владимира Зеленского на полях саммита G7 13-15 июня. Глава государства присутствует лично или присоединится онлайн.
Накануне, 4 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки, где обсудил вопрос изменения ситуации на поле боя, проблемы в энергетике, а также возможность производства и закупки дронов.