Встреча Зеленского с Макроном и Байденом, реакция на мирный план Китая — эфир Вечір.LIVE

В прямом эфире Вечір.LIVE приглашенные эксперты и аналитики обсудят предстоящие встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Эмманюэлем Макроном и Джо Байденом. Также обсудят реакцию Украины на мирные инициативы Китая.

Посмотреть эфир можно в 17.50 по ссылке.

О чем эфир

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Макроном в Париже в пятницу. Кроме того, глава государства в ближайшее время дважды встретится с президентом США Джо Байденом.

Также эксперты обсудят реакцию Министерства иностранных дел Украины на заявление Китая относительно его "мирного плана". Кроме того, гости эфира проанализируют постановление, предусматривающее бронирование, в частности, работников ГСЧС в объемах не более 50 процентов.

Гостями студии Вечір.LIVE стали:

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины (Европейская Солидарность);

Тарас Загородний, политтехнолог;

Игорь Кривошеев, член Комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству;

Сергей Евтушок, народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики.

Напомним, ранее в Офисе Президента Украины подтвердили участие Владимира Зеленского на полях саммита G7 13-15 июня. Глава государства присутствует лично или присоединится онлайн.

Накануне, 4 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки, где обсудил вопрос изменения ситуации на поле боя, проблемы в энергетике, а также возможность производства и закупки дронов.