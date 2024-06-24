План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами і аналітиками обговоримо цілу низку важливих питань. Зокрема, поговоримо провиділення Україні до 1,4 млрд євро з доходів від активів Росії та теракти у Дагестані.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

Начальник штабу "Азова" подав заяву в ДБР на генерала Содоля;

СБУ схопила "крота" ФСБ, який шпигував за прикордонниками на Волині;

ЄС схвалив виділення до 1,4 млрд євро з доходів від активів РФ на зброю для України;

Напади в Дагестані: затримано главу району, дехто вже приплітає Україну;

США, Південна Корея та Японія засудили військове співробітництво між РФ та КНДР;

Україні потрібно паралельно розвивати атомну і розподільчу генерацію — Галущенко;

Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення шуму;

Зеленський дав доручення уряду представити "чіткий план добудови захисних споруд для енергетики".

Гості сьогоднішнього ефіру:

Андрій Павловський, народний депутат України VI, VII скликань;

Голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж;

Голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець; Капітан 1 рангу, заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко;

Позивний "Булат", Офіцер Окремого загону "Крила Омеги" Центру спеціального призначення НГУ;

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм "Центру Разумкова".

Очільник штабу "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ДБР. Він написав заяву, в якій звинуватив одного з українських генералів у військових злочинах.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.