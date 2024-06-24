Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE arrow
План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

24 червня 2024 р. 17:44

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:44 План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

Text

15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Text

14:38 Як вимикатимуть світло взимку — нардеп Нагорняк озвучив ймовірний сценарій

Text

14:07 Братчук назвав умови для знищення Кримського моста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:16 Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

Text

13:07Активність російських ДРГ на Сумщині — Демченко повідомив про актуальну ситуацію

Text

12:02 Скільки схем для виїзду ухилянтів за кордон викрила ДПСУ — Демченко назвав цифри

Text

11:23 Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року

Text

08:00 Удари по Харкову та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:44 План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

Text

15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Text

14:38 Як вимикатимуть світло взимку — нардеп Нагорняк озвучив ймовірний сценарій

Text

14:07 Братчук назвав умови для знищення Кримського моста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:16 Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

Text

13:07 Активність російських ДРГ на Сумщині — Демченко повідомив про актуальну ситуацію

Text

12:02 Скільки схем для виїзду ухилянтів за кордон викрила ДПСУ — Демченко назвав цифри

Text

11:23 Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року

Text

08:00 Удари по Харкову та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами і аналітиками обговоримо цілу низку важливих питань. Зокрема, поговоримо провиділення Україні до 1,4 млрд євро з доходів від активів Росії та теракти у Дагестані.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події: 

  • Начальник штабу "Азова" подав заяву в ДБР на генерала Содоля;
  • СБУ схопила "крота" ФСБ, який шпигував за прикордонниками на Волині;
  • ЄС схвалив виділення до 1,4 млрд євро з доходів від активів РФ на зброю для України;
  • Напади в Дагестані: затримано главу району, дехто вже приплітає Україну;
  • США, Південна Корея та Японія засудили військове співробітництво між РФ та КНДР;
  • Україні потрібно паралельно розвивати атомну і розподільчу генерацію — Галущенко;
  • Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення шуму;
  • Зеленський дав доручення уряду представити "чіткий план добудови захисних споруд для енергетики".

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Андрій Павловський, народний депутат України VI, VII скликань;
  • Голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж;
  • Голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець; Капітан 1 рангу, заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко;
  • Позивний "Булат", Офіцер Окремого загону "Крила Омеги" Центру спеціального призначення НГУ;
  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм "Центру Разумкова".

Очільник штабу "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ДБР. Він написав заяву, в якій звинуватив одного з українських генералів у військових злочинах.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:48 У Франції ультраправий фаворит виборів висловився щодо ударів по РФ французькою зброєю

18:48 Відключення світла в Україні — коли завтра застосовуватимуть графіки

18:41 Договір про довічне утримання — чи достатня це підстава для відстрочки

18:40 Одещина у лідерах за кількістю електрокарів — дані аналітиків

18:38 Євросоюз пригрозив санкціями проти Telegram — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:35 У Prozorro з'явився тендер на ремонт спортивного майданчика однієї зі шкіл Львова — бюджет вражає

18:30 Зеленський відвідає саміт Євросоюзу у Брюсселі — названо дату

18:28 Бої тривають на усій лінії фронту — в Генштабі назвали найгарячіші напрямки

18:27 У ДТЕК прокоментували оновлені графіки на Дніпропетровщині

18:17 Циклон відступає — Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на тиждень

18:48 У Франції ультраправий фаворит виборів висловився щодо ударів по РФ французькою зброєю

18:48 Відключення світла в Україні — коли завтра застосовуватимуть графіки

18:41 Договір про довічне утримання — чи достатня це підстава для відстрочки

18:40 Одещина у лідерах за кількістю електрокарів — дані аналітиків

18:38 Євросоюз пригрозив санкціями проти Telegram — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:35 У Prozorro з'явився тендер на ремонт спортивного майданчика однієї зі шкіл Львова — бюджет вражає

18:30 Зеленський відвідає саміт Євросоюзу у Брюсселі — названо дату

18:28 Бої тривають на усій лінії фронту — в Генштабі назвали найгарячіші напрямки

18:27 У ДТЕК прокоментували оновлені графіки на Дніпропетровщині

18:17 Циклон відступає — Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на тиждень

Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

05:53 Ринок праці в Україні у червні — де у сільському господарстві платять найбільші зарплати

23 червня 2024

06:36 Пільга для військових, на яку немає грошей — як насправді отримати квартиру

05:53 Аналіз ринку праці в Україні у червні — де у сфері нерухомості платять найбільші зарплати

22 червня 2024

05:53 Що відбувається на ринку праці України — де у продажах платять по 300 тис. грн

21 червня 2024
Ексклюзив

19:35 Гордон ошелешив прогнозом, коли закінчиться війна в Україні

06:40 Ціни на алюміній у червні — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

06:10 Бонуси для військових — як контрактникам отримати іпотеку та гроші на авто від держави

05:52 У Франції стартувала міжнародна виставка ОПК Eurosatory — що нового представили

05:23 Ринок праці в Україні у червні — де у логістиці та закупівлях платять по 200 тис. грн

Text

17:44 План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:34 У ВМС України розповіли, скільки кораблів уразили морські дрони

Text

15:28 У Харкові речник ДСНС Євген Василенко розповів про ситуацію з електропостачанням у місті

Text

14:38 Як вимикатимуть світло взимку — нардеп Нагорняк озвучив ймовірний сценарій

Text

14:07 Братчук назвав умови для знищення Кримського моста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:16 Теракт у Дагестані та масована атака на Одесу — ефір День.LIVE

Text

13:07 Активність російських ДРГ на Сумщині — Демченко повідомив про актуальну ситуацію

Text

12:02 Скільки схем для виїзду ухилянтів за кордон викрила ДПСУ — Демченко назвав цифри

Text

11:23 Нардеп Камельчук пояснив заяву Буданова про кордони 1991 року

Text

08:00 Удари по Харкову та ситуація в українській енергетиці — ефір Ранок.LIVE