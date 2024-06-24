План Зеленського та теракти в Росії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними експертами і аналітиками обговоримо цілу низку важливих питань. Зокрема, поговоримо провиділення Україні до 1,4 млрд євро з доходів від активів Росії та теракти у Дагестані.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогоднішній день багатий на важливі події:
- Начальник штабу "Азова" подав заяву в ДБР на генерала Содоля;
- СБУ схопила "крота" ФСБ, який шпигував за прикордонниками на Волині;
- ЄС схвалив виділення до 1,4 млрд євро з доходів від активів РФ на зброю для України;
- Напади в Дагестані: затримано главу району, дехто вже приплітає Україну;
- США, Південна Корея та Японія засудили військове співробітництво між РФ та КНДР;
- Україні потрібно паралельно розвивати атомну і розподільчу генерацію — Галущенко;
- Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення шуму;
- Зеленський дав доручення уряду представити "чіткий план добудови захисних споруд для енергетики".
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Андрій Павловський, народний депутат України VI, VII скликань;
- Голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України Микола Маломуж;
- Голова підкомітету з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Михайло Волинець; Капітан 1 рангу, заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко;
- Позивний "Булат", Офіцер Окремого загону "Крила Омеги" Центру спеціального призначення НГУ;
- Володимир Омельченко, директор енергетичних програм "Центру Разумкова".
Очільник штабу "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ДБР. Він написав заяву, в якій звинуватив одного з українських генералів у військових злочинах.
Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.