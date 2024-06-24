План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник 24 июня посетит Францию для встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном . Они проведут встречу, которая поможет выяснить ряд важных вопросов, в том числе и касающихся Украины.

Подробности и ожидания этой важной встречи смотрите в прямом эфире Вечер.LIVE .

О чем эфир

В вечернем эфире Новости.LIVE проанализируем встречу генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Франции Эмманюэлем Макроном. Поговорим о важных вопросах, по которым они собираются искать решения, и как это повлияет на Украину.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 9 июня, после оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции президент Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты французского парламента. И обратился к нации.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 июня, во время выступления во французском парламенте сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной в Украине.