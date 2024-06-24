Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.LIVE arrow
План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.LIVE

План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.LIVE

24 июня 2024 г. 17:44

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:44 План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:34 В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей поразили морские дроны

Text

15:28 В Харькове представитель ГСЧС Евгений Василенко рассказал о ситуации с электроснабжением в городе

Text

14:38 Как будут выключать свет зимой – нардеп Нагорняк озвучил вероятный сценарий

Text

14:07 Братчук назвал условия для уничтожения Крымского моста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:16 Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

Text

13:07Активность российских ДРГ в Сумской области — Демченко сообщил об актуальной ситуации

Text

12:02 Сколько схем для выезда уклонистов за границу разоблачила ГПСУ —Демченко назвал цифры

Text

11:23 Нардеп Камельчук объяснил заявление Буданова о границах 1991 года

Text

08:00 Удары по Харкову и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

17:44 План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:34 В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей поразили морские дроны

Text

15:28 В Харькове представитель ГСЧС Евгений Василенко рассказал о ситуации с электроснабжением в городе

Text

14:38 Как будут выключать свет зимой – нардеп Нагорняк озвучил вероятный сценарий

Text

14:07 Братчук назвал условия для уничтожения Крымского моста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:16 Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

Text

13:07 Активность российских ДРГ в Сумской области — Демченко сообщил об актуальной ситуации

Text

12:02 Сколько схем для выезда уклонистов за границу разоблачила ГПСУ —Демченко назвал цифры

Text

11:23 Нардеп Камельчук объяснил заявление Буданова о границах 1991 года

Text

08:00 Удары по Харкову и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник 24 июня посетит Францию для встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном . Они проведут встречу, которая поможет выяснить ряд важных вопросов, в том числе и касающихся Украины.

Подробности и ожидания этой важной встречи смотрите в прямом эфире Вечер.LIVE .

О чем эфир

В вечернем эфире Новости.LIVE проанализируем встречу генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Франции Эмманюэлем Макроном. Поговорим о важных вопросах, по которым они собираются искать решения, и как это повлияет на Украину.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 9 июня, после оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции президент Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты французского парламента. И обратился к нации.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 июня, во время выступления во французском парламенте сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной в Украине.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:45 На оккупированных территориях детей вынуждают готовить для захватчиков

Text

17:44 План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.LIVE

17:41 В ГСЧС показали видео последствий российского удара по девятиэтажке в Торецке

17:38 В Черновцах мужчина хотел задушить работника ТЦК — военные прокомментировали

Text

17:34 В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей поразили морские дроны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 СБУ сообщила о подозрении человеку из ближайшего окружения Кадырова — что он совершил

17:30 Оползни в Одесской области становятся все сильнее — критическая ситуация в Санжейке

17:27 Мобилизация ранее судимых — что говорит закон 2024 года

17:18 В Дії поженились первые пары — видео церемонии

17:05 В Подмосковье горит здание оборонного института — что известно

17:45 На оккупированных территориях детей вынуждают готовить для захватчиков

17:41 В ГСЧС показали видео последствий российского удара по девятиэтажке в Торецке

17:38 В Черновцах мужчина хотел задушить работника ТЦК — военные прокомментировали

17:31 СБУ сообщила о подозрении человеку из ближайшего окружения Кадырова — что он совершил

17:30 Оползни в Одесской области становятся все сильнее — критическая ситуация в Санжейке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:27 Мобилизация ранее судимых — что говорит закон 2024 года

17:18 В Дії поженились первые пары — видео церемонии

17:05 В Подмосковье горит здание оборонного института — что известно

16:59 Во Львове мужчина устроил ДТП и уснул в машине — показатели Драгера впечатляют

16:58 Зеленский поздравил воинов Центра спецопераций "А" СБУ с годовщиной

обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

05:53 Рынок труда в Украине в июне — где в сельском хозяйстве платят самые большие зарплаты

23 июня 2024

06:36 Льгота для военных, на которую нет денег — как на самом деле получить квартиру

05:53 Анализ рынка труда в Украине в июне — где в сфере недвижимости платят самые большие зарплаты

22 июня 2024

05:53 Что происходит на рынке труда Украины — где в продажах платят по 300 тыс. грн

21 июня 2024
Эксклюзив

19:35 Гордон ошарашил прогнозом, когда закончится война в Украине

06:40 Цены на алюминий в июне — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

06:10 Бонусы для военных — как контрактникам получить ипотеку и деньги на авто от государства

05:52 Во Франции стартовала международная выставка ОПК Eurosatory — что нового представили

05:23 Рынок труда в Украине в июне – где в логистике и закупках платят по 200 тыс. грн

Text

17:44 План Зеленского и теракты в России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:34 В ВМС Украины рассказали, сколько кораблей поразили морские дроны

Text

15:28 В Харькове представитель ГСЧС Евгений Василенко рассказал о ситуации с электроснабжением в городе

Text

14:38 Как будут выключать свет зимой – нардеп Нагорняк озвучил вероятный сценарий

Text

14:07 Братчук назвал условия для уничтожения Крымского моста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:16 Теракт в Дагестане и массированная атака на Одессу — эфир День.LIVE

Text

13:07 Активность российских ДРГ в Сумской области — Демченко сообщил об актуальной ситуации

Text

12:02 Сколько схем для выезда уклонистов за границу разоблачила ГПСУ —Демченко назвал цифры

Text

11:23 Нардеп Камельчук объяснил заявление Буданова о границах 1991 года

Text

08:00 Удары по Харкову и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE