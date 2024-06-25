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У ДПСУ повідомили про успішне відбиття атаки ворога на Сіверському напрямку

У ДПСУ повідомили про успішне відбиття атаки ворога на Сіверському напрямку

25 червня 2024 р. 15:14

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00:58 Глава Центру стратегічних досліджень пояснив, чому Угорщина блокує допомогу Україні

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23:42 Нардеп пояснив, в чому особливість російських ударів по українських ТЕС

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22:51 Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

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21:44 Жовніренко відповів, коли потрібно знищити Кримський міст

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На Сіверському напрямку, ймовірно, ворог накопичує сили. Таке припущення зробив пресофіцер Луганського прикордонного загону-бригади "Помста" Віктор Пономарьов.

Прикордонник розповів про це в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 25 червня.

Ситуація на Сіверському напрямку

Минулого тижня на Сіверському напрямку відбувалися ворожі штурмові дії, проте атаку успішно було відбито.

"Наші бійці знищили танк, потім ще протягом кількох днів наші дрони вибивали піхоту, яка ховалася у норах. Ми можемо прогнозувати, що росіяни накопичать сили і зможуть готуватися до подальших штурмових дій", — каже Пономарьов.

За його словами, українські військові контролюють ситуацію та готові припинити будь-які наступальні дії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку цієї доби на фронті вже відбулося 48 бойових зіткнень. Росіяни понад 550 разів обстріяли позиції наших військових та населені пункти України, здійснивши чотири авіаудари із застосуванням дев’яти КАБів. Українські військові зупиняють російських загарбників та не дають їм просунутися на наші території.

Раніше в ЗСУ спростували інформацію про повне захоплення ворогом Новоолександрівки на Покровському напрямку Донецької області. 

Також ми писали, що незважаючи на те, що місцезнаходження українських заводів з виробництва зброї та боєприпасів залишається невідомим, ефективність їхньої роботи відчутна для ворога. У Генштабі закликали українців долучатися до лав ЗСУ.

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15:58 Зеленський відреагував на видачу ордерів на арешт військового керівництва Росії

15:40 Міжнародна підтримка допоможе деокупації Криму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:38 Зеленський зробив заяву після початку переговорів про членство України в ЄС

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22:51 Євро-2024, марш друзів України та ініціатива Bake for Ukraine — новини з Німеччини

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