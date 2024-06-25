В ГПСУ сообщили об успешном отражении атаки врага на Северском направлении

На Северском направлении , вероятно, враг накапливает силы. Такое предположение сделал пресс-офицер Луганского пограничного отряда-бригады "Помста" Виктор Пономарев.

Пограничник рассказал об этом в эфире Ранок.LIVE во вторник, 25 июня.

Ситуация на Северском направлении

На прошлой неделе на Северском направлении происходили вражеские штурмовые действия, однако атака успешно была отбита.

"Наши бойцы уничтожили танк, потом еще в течение нескольких дней наши дроны выбивали скрывавшуюся в норах пехоту. Мы можем прогнозировать, что россияне накопят силы и смогут готовиться к дальнейшим штурмовым действиям", — говорит Пономарев.

По его словам, украинские военные контролируют ситуацию и готовы прекратить какие-либо наступательные действия.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала этих суток на фронте уже произошло 48 боевых столкновений. Россияне более 550 раз обостряли позиции наших военных и населенных пунктов Украины, совершив четыре авиаудара с применением девяти КАБов. Украинские военные останавливают российских захватчиков и не дают им продвинуться на наши территории.

Ранее в ВСУ опровергли информацию о полном захвате врагом Новоалександровки на Покровском направлении Донецкой области.

Также мы писали, что, несмотря на то, что местонахождение украинских заводов по производству оружия и боеприпасов остается неизвестным, эффективность их работы ощутима для врага. В Генштабе призвали украинцев присоединяться к рядам ВСУ.