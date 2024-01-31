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Зростання тарифів на електрику та нові деталі авіатрощі ІЛ-76 — останні новини 30 січня

31 січня 2024 р. 10:22

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10:22 Зростання тарифів на електрику та нові деталі авіатрощі ІЛ-76 — останні новини 30 січня

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10:22 Зростання тарифів на електрику та нові деталі авіатрощі ІЛ-76 — останні новини 30 січня

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09:54 Робота триває — Тищенко про викриття ботоферм у Києві та співпрацю з ТЦК

Text
Новина з відео

08:23 E-повістка, мобілізація у 25 та скасування бронювання — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2024
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20:19 Візит Сійярто в Україну та чи схвалить ЄС передачу активів РФ Україні — ефір Новини.LIVE

Text

19:18 Як може закінчитися війна в Україні та напад Росії на НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:33 Яка їжа впливає на якість сну — Комаровський назвав продукти, які краще не їсти

Text
Новина з відео

18:10 Хто пускає чутки про відставку Залужного — ефір Новини.LIVE

Text

17:23 Коли відбудеться зустріч Орбана та Зеленського — Гришина розповіла деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:10 "Вкид" про звільнення Залужного — чи є ознаки відставки головкома ЗСУ

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15:15 У ВР створять комісію з питань функціонування Києва — депутат назвав її обов'язки

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В уряді зробили заяву про підвищення тарифів на електроенергію, ЄС погодили передачу Україні частину заморожених активів РФ, а чіп Ілона Маска вперше вживили у мозок людини. Останні новини України за 30 січня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи підвищать тарифи на електроенергію

У випуску новин ви дізнаєтеся:

  • Росія відмовляється передати Україні тіла загиблих військовополонених, які ніби-то були на борту Іл-76. 
  • На Тернопільщині підлітки провалилися під кригу та потонули. 
  • Уряд не планує збільшувати тарифи на комунальні послуги. 
  • Відкупитися від мобілізації офіційно не дозволять. 
  • Яке місце посідає Україна у списку сприйняття корупції?
  • Державний борг України досяг рекорду. 
  • В ЄС погодили передачу Україні частину заморожених активів РФ.
  • Отримати психологічну допомогу можна у сімейного лікаря. 
  • Операцію на серці вперше в Україні здійснив робот-хірург.
  • Чіп Ілона Маска вперше вживали у мозок людини. 

Нагадаємо, у період дії мораторію на припинення подачі електрики кількість абонентів Yasno, які мають заборгованість, збільшилася з 760 тисяч до 1,252 мільйона, що становить зростання на 65%. Загальна сума непогашених боргів сягнула 3,6 мільярда гривень (3574,48 мільйона гривень).

Також повідомлялося, що в Україні споживачі електроенергії почали зловживати можливістю не платити за світло. Найбільше боржників зараз у регіонах, які не мали системного впливу бойових дій, наприклад у Чернівецькій області.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:15 У ВР створять комісію з питань функціонування Києва — депутат назвав її обов'язки