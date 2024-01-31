Зростання тарифів на електрику та нові деталі авіатрощі ІЛ-76 — останні новини 30 січня

В уряді зробили заяву про підвищення тарифів на електроенергію, ЄС погодили передачу Україні частину заморожених активів РФ, а чіп Ілона Маска вперше вживили у мозок людини. Останні новини України за 30 січня розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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Чи підвищать тарифи на електроенергію

У випуску новин ви дізнаєтеся:

Росія відмовляється передати Україні тіла загиблих військовополонених, які ніби-то були на борту Іл-76.

На Тернопільщині підлітки провалилися під кригу та потонули.

Уряд не планує збільшувати тарифи на комунальні послуги.

Відкупитися від мобілізації офіційно не дозволять.

Яке місце посідає Україна у списку сприйняття корупції?

Державний борг України досяг рекорду.

В ЄС погодили передачу Україні частину заморожених активів РФ.

Отримати психологічну допомогу можна у сімейного лікаря.

Операцію на серці вперше в Україні здійснив робот-хірург.

Чіп Ілона Маска вперше вживали у мозок людини.

Нагадаємо, у період дії мораторію на припинення подачі електрики кількість абонентів Yasno, які мають заборгованість, збільшилася з 760 тисяч до 1,252 мільйона, що становить зростання на 65%. Загальна сума непогашених боргів сягнула 3,6 мільярда гривень (3574,48 мільйона гривень).

Також повідомлялося, що в Україні споживачі електроенергії почали зловживати можливістю не платити за світло. Найбільше боржників зараз у регіонах, які не мали системного впливу бойових дій, наприклад у Чернівецькій області.