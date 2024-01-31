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Рост тарифов на электричество и новые детали авиатрощи ИЛ-76 — последние новости 30 января

31 января 2024 г. 10:22

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12:50 Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

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12:30 Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить

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11:57 Правительство не учло замечания комитета — Демченко высказался по законопроекту о мобилизации

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11:30 Не надо раскачивать лодку — Тищенко прокомментировал возможное увольнение Залужного

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10:22 Рост тарифов на электричество и новые детали авиатрощи ИЛ-76 — последние новости 30 января

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09:54 Работа продолжается — Тищенко о разоблачении ботоферм в Киеве и сотрудничестве с ТЦК

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08:23 Э-повестка, мобилизация в 25 и отмена бронирования — эфир Ранок.LIVE

30 января 2024
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20:19Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

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19:18Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

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18:33 Какая еда влияет на качество сна — Комаровский назвал продукты, которые лучше не есть

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12:50 Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

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12:30 Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить

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11:57 Правительство не учло замечания комитета — Демченко высказался по законопроекту о мобилизации

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11:30 Не надо раскачивать лодку — Тищенко прокомментировал возможное увольнение Залужного

Text

10:22 Рост тарифов на электричество и новые детали авиатрощи ИЛ-76 — последние новости 30 января

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Text

09:54 Работа продолжается — Тищенко о разоблачении ботоферм в Киеве и сотрудничестве с ТЦК

Text
Новость с видео

08:23 Э-повестка, мобилизация в 25 и отмена бронирования — эфир Ранок.LIVE

30 января 2024
Text

20:19 Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

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19:18 Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

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18:33 Какая еда влияет на качество сна — Комаровский назвал продукты, которые лучше не есть

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В правительстве сделали заявление о повышении тарифов на электроэнергию, в ЕС согласовали передачу Украине части замороженных активов РФ, а чип Илона Маска впервые установили в мозг человека. Последние новости Украины за 30 января рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Повысят ли тарифы на электроэнергию

В выпуске новостей вы узнаете:

  • Россия отказывается передать Украине тела погибших военнопленных, якобы находившихся на борту Ил-76.
  • В Тернопольской области подростки провалились под лед и утонули.
  • Правительство не намерено увеличивать тарифы на коммунальные услуги.
  • Откупиться от мобилизации официально не разрешат.
  • Какое место занимает Украина в списке восприятия коррупции?
  • Государственный долг Украины достиг рекорда.
  • В ЕС согласовали передачу Украине части замороженных активов РФ.
  • Получить психологическую помощь можно у семейного врача.
  • Операцию на сердце впервые в Украине провел робот-хирург.
  • Чип Илона Маска впервые установили в мозг человека.

Напомним, в период действия моратория на прекращение подачи электричества количество абонентов Yasno, имеющих задолженность, увеличилось с 760 тысяч до 1,252 миллиона, что составляет рост на 65%. Общая сумма непогашенных долгов составила 3,6 миллиарда гривен (3574,48 миллиона гривен).

Также сообщалось, что в Украине потребители электроэнергии начали злоупотреблять возможностью не платить за свет. Больше всего должников сейчас в регионах, в которых не было системного влияния боевых действий, например в Черновицкой области.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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