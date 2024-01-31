Рост тарифов на электричество и новые детали авиатрощи ИЛ-76 — последние новости 30 января

В правительстве сделали заявление о повышении тарифов на электроэнергию, в ЕС согласовали передачу Украине части замороженных активов РФ, а чип Илона Маска впервые установили в мозг человека. Последние новости Украины за 30 января рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Повысят ли тарифы на электроэнергию

В выпуске новостей вы узнаете:

Россия отказывается передать Украине тела погибших военнопленных, якобы находившихся на борту Ил-76.

В Тернопольской области подростки провалились под лед и утонули.

Правительство не намерено увеличивать тарифы на коммунальные услуги.

Откупиться от мобилизации официально не разрешат.

Какое место занимает Украина в списке восприятия коррупции?

Государственный долг Украины достиг рекорда.

В ЕС согласовали передачу Украине части замороженных активов РФ.

Получить психологическую помощь можно у семейного врача.

Операцию на сердце впервые в Украине провел робот-хирург.

Чип Илона Маска впервые установили в мозг человека.

Напомним, в период действия моратория на прекращение подачи электричества количество абонентов Yasno, имеющих задолженность, увеличилось с 760 тысяч до 1,252 миллиона, что составляет рост на 65%. Общая сумма непогашенных долгов составила 3,6 миллиарда гривен (3574,48 миллиона гривен).

Также сообщалось, что в Украине потребители электроэнергии начали злоупотреблять возможностью не платить за свет. Больше всего должников сейчас в регионах, в которых не было системного влияния боевых действий, например в Черновицкой области.