Знову підіймають тарифи — експерт розповів, що подорожчає ще

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що підняття тарифів на воду не вирішить проблеми водоканалів. При цьому, він зауважив, що у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, це проходитиме у два етапи.

Про це він розповів в прямому етері Новини.LIVE.

Експерт пояснив підняття ці на воду

"Чимало водоканалів дійсно потерпають від неплатежів і арештовують рахунки. В Житомирській області деякі водоканали подають воду подобово. Але тим не менш, цей вчинок не вирішить проблем водоканалів, бо більшості з них потрібна модернізація, вартістю в мільйони гривень", — сказав він.

Також Попенко пояснив чому виникла така різниця у відсотковому співвідношенні.

"Це зумовлено, першочергово, політикою водоканалу, яку проводив його власник в останні декілька років. А здебільшого вони підвладні органам місцевого самоврядування. Якщо вони протягом років вкладали гроші в модернізацію обладнання — то й підіймати тарифи їм потрібно менше. А якщо ці кошти розкрадалися — то відповідно й тарифи теж зростатимуть поза залежності від відсотка", — пояснив експерт, та додав, що у зв'язку з цим може піднятися і тариф на електроенергію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення приблизно на 12%. При цьому, ми писали, що раніше ціни на воду залишалися незмінними.