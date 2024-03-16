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Знову підіймають тарифи — експерт розповів, що подорожчає ще

Знову підіймають тарифи — експерт розповів, що подорожчає ще

16 березня 2024 р. 00:16

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17:46 Нардеп Гончаренко назвав причини парламентської кризи в Україні

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17:29 Макрон, Шольц і Туск вийшли до журналістів — трансляція Новини.LIVE

Text

15:56 Начальниця комплектування "Азову" розповіла про переваги нового алгоритму рекрутингу

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15:06 Шольц, Макрон і Туск зустрічаються в Берліні — ефір Новини.LIVE

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Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що підняття тарифів на воду не вирішить проблеми водоканалів. При цьому, він зауважив, що у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, це проходитиме у два етапи.

Про це він розповів в прямому етері Новини.LIVE.

Експерт пояснив підняття ці на воду

"Чимало водоканалів дійсно потерпають від неплатежів і  арештовують рахунки. В Житомирській області деякі водоканали подають воду подобово. Але тим не менш, цей вчинок не вирішить проблем водоканалів, бо більшості з них потрібна модернізація, вартістю в мільйони гривень", — сказав він.

Також Попенко пояснив чому виникла така різниця у відсотковому співвідношенні. 

"Це зумовлено, першочергово, політикою водоканалу, яку проводив його власник в останні декілька років. А здебільшого вони підвладні органам місцевого самоврядування. Якщо вони протягом років вкладали гроші в модернізацію обладнання — то й підіймати тарифи їм потрібно менше. А якщо ці кошти розкрадалися — то відповідно й тарифи теж зростатимуть поза залежності від відсотка", — пояснив експерт, та додав, що у зв'язку з цим може піднятися і тариф на електроенергію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення приблизно на 12%. При цьому, ми писали, що раніше ціни на воду залишалися незмінними. 

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