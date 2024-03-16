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Снова поднимают тарифы — эксперт рассказал, что подорожает еще

Снова поднимают тарифы — эксперт рассказал, что подорожает еще

16 марта 2024 г. 0:16

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Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что поднятие тарифов на воду не решит проблему водоканалов. При этом он отметил, что в Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг это будет проходить в два этапа.

Об этом он рассказал в прямом эфире Новини.LIVE.

Эксперт объяснил поднятие эти на воду

"Много водоканалов действительно страдают от неплатежей и арестовывают счета. В Житомирской области некоторые водоканалы подают воду посуточно. Но тем не менее, этот поступок не решит проблем водоканалов, потому что большинству из них нужна модернизация, стоимостью в миллионы гривен", — сказал он.

Также Попенко объяснил, почему возникла такая разница в процентном соотношении.

"Это обусловлено, в первую очередь, политикой водоканала, которую проводил его владелец в последние несколько лет. А в основном они подвластны органам местного самоуправления. Если они в течение лет вкладывали деньги в модернизацию оборудования — то и поднимать тарифы им нужно меньше. А если эти средства разворовывались — то соответственно, и тарифы тоже будут расти вне зависимости от процента", — пояснил эксперт, и добавил, что в связи с этим может подняться и тариф на электроэнергию.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине до конца весны могут принять повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод примерно на 12%. При этом мы писали, что раньше цены на воду оставались неизменными.

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