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Зміни у ситуації на фронті на Харківщині та три місяці без відключень — ефір День.LIVE

Зміни у ситуації на фронті на Харківщині та три місяці без відключень — ефір День.LIVE

30 липня 2024 р. 13:15

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13:15 Зміни у ситуації на фронті на Харківщині та три місяці без відключень — ефір День.LIVE

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13:00 Речник НОК України пояснив, кого із спортсменів довелося зняти зі змагань

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13:15 Зміни у ситуації на фронті на Харківщині та три місяці без відключень — ефір День.LIVE

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13:06 Нардеп назвав кількість депутатів, які хочуть піти з парламенту

Text

13:00 Речник НОК України пояснив, кого із спортсменів довелося зняти зі змагань

Text

11:52 Юрист заявив, як потрібно карати тих, хто спалює авто військових

Text

10:51 Військовий відреагував на заяву про відсутність зарплат в армії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:22 Військовий закликав не вірити в страшні історії про миттєву відправку на передову

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08:00 Законопроєкт про міжнародні оборонні компанії та відкликання народних депутатів — ефір Ранок.LIVE

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07:41 Українська збірна на іграх нескорених та літні фестивалі, — головні події Німеччини

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23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

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23:03 Директор "А-95" заявив, що транзит "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини не зупинявся

Сьогодні, 30 липня, разом з аналітиками та експертами поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо прогноз Укренерго щодо можливості провести три наступні місяці без суттєвих відключень, а також дізнаємося, як ворог змінює тактику на Харківщині.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Головні теми ефіру 30 липня — оптимістичний прогноз Укренерго щодо значного зменшення відключень протягом наступних трьох місяців, ситуація довкола Південноукраїнської АЕС та мета поширення інформації. Також поговоримо про зміну окупантами тактики наступальних дій на Харківщині та що відбувається у Вовчанську. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
  • речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев;
  • срібний призер Олімпіади в Сіднеї, чемпіон Світу та Європи, народний депутат України VIII скликання Денис Силантьєв;
  • заступник начальника Управління стратегічного планування та комунікацій Сергій Биков;
  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • командир відділення безпілотних літальних комплексів 116 ОМБр "Карат".

Нагадаємо, українська енергосистема увійшла у відносний баланс. Енергетики очікують, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер.

Суд відправив за ґрати 64-річного мешканця Харківської області, який наводив ворожі ракети на регіон та "зливав" дані про тренувальний центр ЗСУ. Йому загрожує 15 років тюрми. 

Як повідомляли в ISW, ситуація у Вовчанську Харківської області продовжує залишатися напруженою. Армія Росії переправилася через річку в центрі міста.

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13:31 Динамо зворушливо привітало Харлан із медаллю на Олімпіаді в Парижі

13:29 Українські десантники показали вражаючі кадри відбиття штурму російських загарбників

13:05 Пожежа у центрі Одеси — горить житловий будинок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Речник НОК України пояснив, кого із спортсменів довелося зняти зі змагань

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11:52 Юрист заявив, як потрібно карати тих, хто спалює авто військових

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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