Зміни у ситуації на фронті на Харківщині та три місяці без відключень — ефір День.LIVE

Сьогодні, 30 липня, разом з аналітиками та експертами поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо прогноз Укренерго щодо можливості провести три наступні місяці без суттєвих відключень, а також дізнаємося, як ворог змінює тактику на Харківщині.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Головні теми ефіру 30 липня — оптимістичний прогноз Укренерго щодо значного зменшення відключень протягом наступних трьох місяців, ситуація довкола Південноукраїнської АЕС та мета поширення інформації. Також поговоримо про зміну окупантами тактики наступальних дій на Харківщині та що відбувається у Вовчанську.

Гості сьогоднішнього ефіру:

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко ;

; речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев ;

; срібний призер Олімпіади в Сіднеї, чемпіон Світу та Європи, народний депутат України VIII скликання Денис Силантьєв ;

; заступник начальника Управління стратегічного планування та комунікацій Сергій Биков ;

; політтехнолог Тарас Загородній ;

; командир відділення безпілотних літальних комплексів 116 ОМБр "Карат".

Нагадаємо, українська енергосистема увійшла у відносний баланс. Енергетики очікують, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер.

Суд відправив за ґрати 64-річного мешканця Харківської області, який наводив ворожі ракети на регіон та "зливав" дані про тренувальний центр ЗСУ. Йому загрожує 15 років тюрми.

Як повідомляли в ISW, ситуація у Вовчанську Харківської області продовжує залишатися напруженою. Армія Росії переправилася через річку в центрі міста.