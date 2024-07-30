Изменения в ситуации на фронте Харьковской области и три месяца без отключений — эфир День.LIVE

Сегодня, 30 июля, вместе с аналитиками и экспертами поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим прогноз Укрэнерго о возможности провести три следующих месяца без существенных отключений, а также узнаем, как враг изменит тактику на Харьковщине.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

Главные темы эфира 30 июля — оптимистический прогноз Укрэнерго относительно значительного уменьшения отключений в течение следующих трех месяцев, ситуация вокруг Южно-Украинской АЭС и цель распространения информации. Также поговорим об изменении оккупантами тактики наступательных действий в Харьковской области и происходящем в Волчанске.

Гости сегодняшнего эфира:

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко ;

; спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев ;

; серебряный призер Олимпиады в Сиднее, чемпион Мира и Европы, народный депутат Украины VIII созыва Денис Силантьев ;

; заместитель начальника Управления стратегического планирования и коммуникаций Сергей Быков ;

; политтехнолог Тарас Загородний ;

; командир отделения беспилотных летательных комплексов 116 ОМБр "Карат".

Напомним, украинская энергосистема вошла в относительный баланс. Энергетики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев отключения света будут иметь незначительный характер.

Суд отправил за решетку 64-летнего жителя Харьковской области, который наводил вражеские ракеты на регион и "сливал" данные о тренировочном центре ВСУ. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Как сообщали в ISW, ситуация в Волчанске Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Армия России переправилась через реку в центре города.