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Изменения в ситуации на фронте Харьковской области и три месяца без отключений — эфир День.LIVE

Изменения в ситуации на фронте Харьковской области и три месяца без отключений — эфир День.LIVE

30 июля 2024 г. 13:15

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13:15 Изменения в ситуации на фронте Харьковской области и три месяца без отключений — эфир День.LIVE

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13:06Нардеп назвал количество депутатов, которые хотят уйти из парламента

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13:00 Спикер НОК Украины объяснил, кого из спортсменов пришлось снять с соревнований

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11:52Юрист заявил, как нужно наказывать тех, кто сжигает авто военных

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10:51 Военный отреагировал на заявление об отсутствии зарплат в армии

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09:22 Военный призвал не верить в страшные истории о мгновенной отправке на передовую

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08:00 Законопроект о международных оборонных компаниях и отзывах народных депутатов — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

29 июля 2024
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23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

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23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:15 Изменения в ситуации на фронте Харьковской области и три месяца без отключений — эфир День.LIVE

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13:06 Нардеп назвал количество депутатов, которые хотят уйти из парламента

Text

13:00 Спикер НОК Украины объяснил, кого из спортсменов пришлось снять с соревнований

Text

11:52 Юрист заявил, как нужно наказывать тех, кто сжигает авто военных

Text

10:51 Военный отреагировал на заявление об отсутствии зарплат в армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:22 Военный призвал не верить в страшные истории о мгновенной отправке на передовую

Text

08:00 Законопроект о международных оборонных компаниях и отзывах народных депутатов — эфир Ранок.LIVE

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07:41 Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

29 июля 2024
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23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

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23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

Сегодня, 30 июля, вместе с аналитиками и экспертами поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим прогноз Укрэнерго о возможности провести три следующих месяца без существенных отключений, а также узнаем, как враг изменит тактику на Харьковщине.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

Главные темы эфира 30 июля — оптимистический прогноз Укрэнерго относительно значительного уменьшения отключений в течение следующих трех месяцев, ситуация вокруг Южно-Украинской АЭС и цель распространения информации. Также поговорим об изменении оккупантами тактики наступательных действий в Харьковской области и происходящем в Волчанске.

Гости сегодняшнего эфира:

  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
  • спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев;
  • серебряный призер Олимпиады в Сиднее, чемпион Мира и Европы, народный депутат Украины VIII созыва Денис Силантьев;
  • заместитель начальника Управления стратегического планирования и коммуникаций Сергей Быков;
  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • командир отделения беспилотных летательных комплексов 116 ОМБр "Карат".

Напомним, украинская энергосистема вошла в относительный баланс. Энергетики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев отключения света будут иметь незначительный характер.

Суд отправил за решетку 64-летнего жителя Харьковской области, который наводил вражеские ракеты на регион и "сливал" данные о тренировочном центре ВСУ. Ему грозит 15 лет тюрьмы. 

Как сообщали в ISW, ситуация в Волчанске Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Армия России переправилась через реку в центре города.

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09:22 Военный призвал не верить в страшные истории о мгновенной отправке на передовую

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