Зміна керівництва в Міноборони та війська КНДР на Донбасі — прямий ефір Новини.LIVE

Гостями студії День.LIVE стали заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко, директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска, голова правління Інституту світової політики, Засновник "Главкома" Віктор Шлінчак, а також політолог керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук. Зокрема, вони обговорять зміни в керівництві Міністерства оборони, а також нещодавню інформацію щодо відправлення інженерних військ Північної Кореї на Донбас.

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Ефір День.LIVE

Також гості поговорять про візит Президента України Володимира Зеленського у Львів, наслідки скандалів у Міноборони, російські обстріли та дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Північна Корея підписала з Росією угоду про "автоматичну військову допомогу", за якою інженерні війська КНДР відправляться до Донецька вже наступного місяця. Збройні сили Північної Кореї, які є частиною Інженерного корпусу, нібито планують підтримати проєкт реконструкції.

Згодом радник голови ОП Михайли Подоляк відреагував на інформацію, що Північна Корея відправить інженерні війська на тимчасово окуповані території Донбасу. За його словами, КНДР спокійно вийшла з-під світових санкцій і активно займається військовою співпрацею з Росією.