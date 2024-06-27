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Смена руководства в Минобороны и войска КНДР на Донбассе — прямой эфир Новини.LIVE

Смена руководства в Минобороны и войска КНДР на Донбассе — прямой эфир Новини.LIVE

27 июня 2024 г. 12:58

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12:58 Смена руководства в Минобороны и войска КНДР на Донбассе — прямой эфир Новини.LIVE

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12:48 Сазонов опроверг информацию о британском спецназе в Часовом Яру — какая ситуация на самом деле

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11:28 Экономист рассказал, где можно взять деньги на выплаты малообеспеченным и ВПЛ

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10:59 Корольчук сделал неутешительный прогноз на июль — по сколько часов не будет света

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10:34 Члены ПАСЕ официально признали "рашизм" идеологией

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08:52 Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

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08:32 Подоляк объяснил, как в Украине будет функционировать военная полиция

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08:00 Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

26 июня 2024
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22:31 Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

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Эксклюзив

21:59Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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12:58 Смена руководства в Минобороны и войска КНДР на Донбассе — прямой эфир Новини.LIVE

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12:48 Сазонов опроверг информацию о британском спецназе в Часовом Яру — какая ситуация на самом деле

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11:28 Экономист рассказал, где можно взять деньги на выплаты малообеспеченным и ВПЛ

Text

10:59 Корольчук сделал неутешительный прогноз на июль — по сколько часов не будет света

Text

10:34 Члены ПАСЕ официально признали "рашизм" идеологией

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Text

08:52 Военный юрист ответил, что влияет на решение многих пойти служить в ВСУ

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08:32 Подоляк объяснил, как в Украине будет функционировать военная полиция

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21:59 Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Гостями студии День.LIVE стали заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко, директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска, председатель правления Института мировой политики, Основатель "Главкома" Виктор Шлинчак, а также политолог руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук. В частности, они обсудят изменения в руководстве Министерства обороны, а также недавнюю информацию по отправке инженерных войск Северной Кореи на Донбасс.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Также гости поговорят о визите Президента Украины Владимира Зеленского во Львов, последствиях скандалов в Минобороны, российских обстрелах и дебатах между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Напомним, Северная Корея подписала с Россией соглашение об "автоматической военной помощи", согласно которому инженерные войска КНДР отправятся в Донецк уже в следующем месяце. Вооруженные силы Северной Кореи, являющиеся частью Инженерного корпуса, якобы планируют поддержать проект реконструкции.

Впоследствии советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на информацию, что Северная Корея отправит инженерные войска на временно оккупированные территории Донбасса. По его словам, КНДР спокойно вышла из-под мировых санкций и активно занимается военным сотрудничеством с Россией.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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