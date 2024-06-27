Смена руководства в Минобороны и войска КНДР на Донбассе — прямой эфир Новини.LIVE

Гостями студии День.LIVE стали заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко, директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска, председатель правления Института мировой политики, Основатель "Главкома" Виктор Шлинчак, а также политолог руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук. В частности, они обсудят изменения в руководстве Министерства обороны, а также недавнюю информацию по отправке инженерных войск Северной Кореи на Донбасс.

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Эфир День.LIVE

Также гости поговорят о визите Президента Украины Владимира Зеленского во Львов, последствиях скандалов в Минобороны, российских обстрелах и дебатах между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Напомним, Северная Корея подписала с Россией соглашение об "автоматической военной помощи", согласно которому инженерные войска КНДР отправятся в Донецк уже в следующем месяце. Вооруженные силы Северной Кореи, являющиеся частью Инженерного корпуса, якобы планируют поддержать проект реконструкции.

Впоследствии советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на информацию, что Северная Корея отправит инженерные войска на временно оккупированные территории Донбасса. По его словам, КНДР спокойно вышла из-под мировых санкций и активно занимается военным сотрудничеством с Россией.